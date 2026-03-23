كتبت- نرمين ضيف الله:

تبدو الكحة المستمرة عرضًا بسيطًا يمكن تجاهله، لكنها في كثير من الأحيان تكون إشارة تحذيرية لمشكلة تنفسية تحتاج إلى الانتباه.

فاستمرار السعال يرتبط بتهيّج الشعب الهوائية أو بداية الإصابة بحساسية الصدر.

ووفقًا لموقع Healthline، فإن التعامل المبكر مع الأعراض يقلل من فرص تطورها إلى حالات مزمنة.



لماذا لا يجب تجاهل الكحة المستمرة؟



الكحة التي تستمر لأسابيع تشير إلى وجود التهاب أو حساسية في الجهاز التنفسي.

تجاهلها يؤدي إلى تفاقم الحالة، خاصة إذا كانت مصحوبة بضيق في التنفس أو صفير في الصدر.



كيف تحافظ على نظافة الهواء داخل منزلك؟



الهواء الملوث داخل المنزل من أبرز محفزات حساسية الصدر. احرص على:

تهوية المكان يوميًا.

تنظيف الأتربة بانتظام.

استخدام فلاتر هواء إن أمكن.



هل يؤثر التدخين على تفاقم الأعراض؟



نعم، التدخين من أخطر العوامل التي تهيج الشعب الهوائية وتزيد من حدة الكحة، حتى التعرض للتدخين السلبي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم حساسية الصدر.



كيف يساعد شرب السوائل في تخفيف الكحة؟



السوائل الدافئة تساعد على ترطيب الحلق وتخفيف تهيّج الشعب الهوائية، كما تسهم في تقليل لزوجة المخاط، ما يسهل طرده من الجهاز التنفسي.



ما دور تجنب مسببات الحساسية؟



الغبار، حبوب اللقاح، ووبر الحيوانات من أشهر مسببات الحساسية، تقليل التعرض لها يساعد بشكل كبير في الوقاية من تطور الكحة إلى حساسية صدر مزمنة.



هل يؤثر الطقس البارد على الجهاز التنفسي؟



الهواء البارد يسبب انقباض الشعب الهوائية لدى بعض الأشخاص، ما يؤدي إلى زيادة الكحة أو صعوبة التنفس، لذا يُنصح بتغطية الأنف والفم عند الخروج في الطقس البارد.



متى تحتاج إلى استشارة الطبيب؟



إذا استمرت الكحة لأكثر من 3 أسابيع، أو كانت مصحوبة بأعراض مثل:

ضيق التنفس.

ألم في الصدر.

بلغم كثيف أو دموي.

فهنا يجب مراجعة الطبيب فورًا لتجنب تطور الحالة إلى حساسية صدر أو أمراض تنفسية أكثر خطورة.

