تعد الطماطم من المكونات الأساسية في المطابخ، حيث تستخدم في السلطات والصلصات والطبخ اليومي، لكن تنظيفها جيدا قبل تناولها أمر بالغ الأهمية.

كيف تتسرب المبيدات الحشرية إلى داخل الطماطم؟

والمبيدات الحشرية التي ترش على المحاصيل قد تبقى على سطحها، وقد لا يزيل غسلها بالماء هذه المواد الكيميائية تماما، بل تتسرب إلى داخلها في بعض الحالات، وفقا لـ "news18".

كيف يؤثر استخدام المبيدات على سلامة الطماطم؟

قشرة الطماطم رقيقة للغاية، مما يسهل التصاق الغبار وبقايا المبيدات بها، وخلال مواسم معينة وخاصة أواخر الشتاء وأوائل الربيع، يزداد استخدام المبيدات، مما يزيد من احتمالية التعرض للمواد الكيميائية من خلال المنتجات غير المغسولة.

كيف يساعد الماء المالح على إزالة بقايا المبيدات من الخضراوات؟

كما أن الماء المالح يؤدي دورا رئيسيا في إزالة بقايا المبيدات من الخضراوات، مقارنة بالماء العادي، لذا يقلل نقع المنتجات في محلول ملحي بشكل ملحوظ من آثار المواد الكيميائية.

كيف يمكن استخدام الملح لإزالة بقايا المبيدات عن الطماطم؟

يمكن إضافة ملعقة صغيرة من الملح إلى لتر واحد من الماء، ثم وضع الطماطم في هذا المحلول، والتأكد من غمرها بالكامل ثم تركها منقوعة لمدة 15-20 دقيقة حتى يعمل الملح على إزالة الأوساخ وبقايا المبيدات.

هل يساعد فرك الطماطم بعد النقع على إزالة المبيدات؟

وبعد نقع الطماطم قومي بفركها برفق أثناء شطفها بالماء النظيف، وقبل تقطيعها أو طهيها جففيها بقطعة قماش نظيفة.

لماذا يسرع غسل الطماطم قبل التخزين من تلفها؟

غسل الطماطم قبل التخزين يسرع تلفها، لذا تجنب نقعها لفترة طويلة، فقد يؤثر ذلك على قوامها.

كيف يقلل الماء المالح من المواد الكيميائية على سطح الخضراوات؟

مع أن الماء المالح يقلل من المواد الكيميائية السطحية، إلا أنه قد لا يزيل تلك التي تغلغلت إلى الداخل، ولكنه يبقى أكثر فعالية من الماء العادي.

