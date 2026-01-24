الطماطم ليست مجرد مكوّن أساسي في الأطباق اليومية، بل هي مصدر غذائي غني بالعناصر المفيدة التي تدعم صحة الجسم بطرق مذهلة لا يتوقعها الكثيرون.

قوة مضادات الأكسدة تحمي من الأمراض

بحسب "Cleveland Clinic"، الطماطم مصدرًا ممتازًا لمضادات الأكسدة، مثل الليكوبين والبيتا‑كاروتين، وهما مركبان يحاربان الجذور الحرة داخل الجسم، مما يساعد في تقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان وأمراض القلب.

دعم صحة القلب والأوعية الدموية

الألياف والبوتاسيوم وفيتامينات B وC الموجودة في الطماطم تساهم في خفض ضغط الدم وتقليل مستويات الكوليسترول الضار، مما يعزز صحة القلب ويحسن عمل الجهاز الدوري.

تعزيز المناعة والحماية من العدوى

الطماطم غنية بفيتامين C الذي يُعد حجر الزاوية في دعم جهاز المناعة، فهو يساعد الجسم على مقاومة الالتهابات والعدوى بفعالية أكبر.

دعم صحة العين والبشرة

الليكوبين والبيتا‑كاروتين في الطماطم يساهمان في حماية صحة العين وتقوية النظر، كما تحافظ مضادات الأكسدة على صحة البشرة من الأضرار الناتجة عن أشعة الشمس والعوامل البيئية.

فوائد تعزيز النمو والعظام

تحتوي الطماطم على فيتامين K والفولات والبوتاسيوم، وهي عناصر صغيرة لكنها أساسية في دعم نمو الخلايا، وتقوية العظام، والمساهمة في عمليات الجسم الحيوية الأخرى.