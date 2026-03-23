هل السرطان يدمر نفسه؟.. دراسة جديدة تكشف مفاجأة

كتب : مصراوي

09:00 ص 23/03/2026

توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن خلايا السرطان، في محاولتها المستمرة للنمو السريع، قد تحدث أضرارا داخلية في مادتها الوراثية، وهو ما قد يساهم في زيادة تعقيد المرض من جهة، ويفتح فرصا علاجية جديدة من جهة أخرى.

وأوضحت الدراسة أن هذه الخلايا تعتمد على مناطق نشطة للغاية داخل الجينوم تعرف بـ"المعززات الفائقة"، وهي مسؤولة عن تشغيل الجينات المرتبطة بتكاثر الورم بشكل مكثف، غير أن هذا النشاط المفرط يضع ضغطا كبيرا على الحمض النووي، ما يؤدي إلى حدوث كسور متكررة في بنيته، بحسب Science Advances.

وبين الباحثون أن هذه الكسور لا تحدث بشكل عشوائي، بل تتركز في نفس المناطق التي تشهد نشاطا جينيا مرتفعا، نتيجة تشغيل الجينات بمستويات تفوق الحد الطبيعي، وهو ما يسبب حالة من الإجهاد الجزيئي داخل الخلية.

ورغم امتلاك الخلايا السرطانية لأنظمة إصلاح للحمض النووي، فإن هذه العمليات لا تكون دقيقة دائما، ما يؤدي إلى تراكم أخطاء صغيرة تتحول مع الوقت إلى طفرات جديدة، وتمنح هذه الطفرات الورم قدرة أكبر على التكيف ومقاومة العلاجات المختلفة.

كما أظهرت النتائج أن الخلايا تدخل في حلقة مستمرة من التلف والإصلاح داخل نفس المناطق، ما يحافظ على بقائها، لكنه في المقابل يزيد من عدم استقرارها الجيني.

وأشار الباحثون إلى أن هذا الاعتماد الكبير على مناطق نشطة ومجهدة قد يمثل نقطة ضعف يمكن استهدافها علاجيا، حيث يمكن تطوير استراتيجيات تعمل على تعطيل هذه الآليات أو استغلالها لإضعاف الخلايا السرطانية.

وتسلط هذه النتائج الضوء على مفارقة مهمة، إذ أن نفس الآلية التي تمنح السرطان القدرة على النمو السريع قد تكون سببا في إضعافه، وهو ما يفتح الباب أمام طرق علاجية مبتكرة تستهدف هذا الخلل الداخلي.

