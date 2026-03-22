بعد صيام رمضان.. 5 خطوات لتجنب المغص والإسهال في أيام العيد

كتب - محمود عبده:

09:30 م 22/03/2026

ألم المعدة

مع انتهاء شهر رمضان، تصبح المعدة أكثر حساسية تجاه الأطعمة الثقيلة والمختلفة بعد 29 يوما من الصيام، ما يجعل بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالمغص أو الإسهال خلال أيام عيد الفطر.

وفقا لموقع Healthline، حذر خبراء التغذية من أن العودة المفاجئة إلى الأطعمة الدسمة أو الحلويات بكميات كبيرة قد تؤدي إلى اضطرابات هضمية مؤلمة.

لماذا تصاب المعدة بالمغص بعد رمضان؟

الصيام الطويل يؤدي إلى تغيير طبيعة الجهاز الهضمي، إذ تقل حركة الأمعاء ويصبح إنتاج العصارات الهاضمة أقل.

وعند تناول كميات كبيرة من الطعام أو أطعمة دهنية وغنية بالتوابل، قد تشعر المعدة بالاضطراب وحدوث الانتفاخ أو المغص.

كيف يمكن تجنب الإسهال في العيد؟

ابدأ وجبة العيد بكميات صغيرة

بعد صيام طويل، تصبح المعدة أكثر حساسية. تناول كمية صغيرة أولا، مثل التمر أو السلطة الطازجة أو شوربة خفيفة، يساعد المعدة على التكيف تدريجيا ويقلل من حدوث الانتفاخ أو الإسهال عند تناول الأطعمة الثقيلة لاحقا.

احرص على المضغ الجيد

المضغ البطيء يمنح المعدة فرصة لتفكيك الطعام جيدا قبل وصوله للأمعاء، ما يسهل عملية الهضم ويقلل الضغط على الجهاز الهضمي، ويخفض احتمال الشعور بالمغص أو الغازات بعد الوجبة.

تجنب الإفراط في الدهون والسكريات

الأطعمة الدسمة والحلويات بكثرة تسبب تهيج المعدة وزيادة حركة الأمعاء بشكل مفاجئ، مما يؤدي إلى الإسهال.

شرب الماء بانتظام

الماء يساعد على ترطيب الجهاز الهضمي وتحسين حركة الأمعاء، ويقلل من تهيج المعدة، كما يمنع الجفاف الذي قد يصاحب الإسهال ويزيد من الشعور بالتعب بعد الأكل.

تجنب الأطعمة والمشروبات المهيجة

بعض المشروبات مثل المشروبات الغازية، المشروبات السكرية، القهوة القوية، والأطعمة شديدة التوابل تزيد من حموضة المعدة وتحفز الإسهال.

المعدة لمغص لإسهال يد الفطر الماء

