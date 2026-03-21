يقع الكثير من المصريين في خطأ فادح عند تخزين الأسماك المملحة، وتحديدا "الرنجة"، ما يؤدي إلى فساد طعمها وفقدانها لقوامها المميز لتصبح "مهرية" وغير صالحة للأكل، حسبما أكدت "نسمة" صاحبة أحدت محال الأسماك المملحة.

وحذرت نسمة في لقاء مع "مصراوي" من تجميد الرنجة مرتين، موضحة أنها تحرص في محلها على بيع الرنجة طازجة تماما ولم تدخل الفريزر من قبل، وذلك لضمان وصولها للعميل بقوام متماسك و"لمعة" واضحة تشد العين.

ماذا يحدث للرنجة بعد تجميدها مرتين؟

وقالت نسمة إن الرنجة إذا فكت من التجميد ثم أعيدت إليه مرة أخرى تهترئ وتفقد أليافها وقيمتها الغذائية، كما يتغير طعمها ليصبح أقرب للمرارة.

وتابعت نصيحتها للأسر المصرية بضرورة التأكد من وجود الزيت الطبيعي على جلد الرنجة من الخارج، لأن الناشفة والجافة تكون "مركونة" وقديمة وتكون مرة لدرجة لا تحتمل، أما الرنجة الطرية اللامعة فهي عالية الجودة.

كيفية تخزين الرنجة الهولندي؟

وأكدت أن الرنجة الهولندي هي "البريمو" في الأسواق، ويجب التعامل معها بحرص في التخزين، فإما أن تؤكل فور شرائها أو توضع في الثلاجة للاستخدام القريب.

واختتمت بالإشارة إلى أن الأنواع الأخرى قد تكون جيدة لكن الأفضل والأعلى سعرا في الرنجة، هي الهولندية، والتي تتميز باللمعان والملمس الناعم.

