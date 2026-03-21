إعلان

نصيحة ذهبية.. لماذا لا يجب وضع الرنجة في الفريزر مرتين؟

كتب : أحمد الضبع

02:30 م 21/03/2026

الرنجة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يقع الكثير من المصريين في خطأ فادح عند تخزين الأسماك المملحة، وتحديدا "الرنجة"، ما يؤدي إلى فساد طعمها وفقدانها لقوامها المميز لتصبح "مهرية" وغير صالحة للأكل، حسبما أكدت "نسمة" صاحبة أحدت محال الأسماك المملحة.

وحذرت نسمة في لقاء مع "مصراوي" من تجميد الرنجة مرتين، موضحة أنها تحرص في محلها على بيع الرنجة طازجة تماما ولم تدخل الفريزر من قبل، وذلك لضمان وصولها للعميل بقوام متماسك و"لمعة" واضحة تشد العين.

ماذا يحدث للرنجة بعد تجميدها مرتين؟

وقالت نسمة إن الرنجة إذا فكت من التجميد ثم أعيدت إليه مرة أخرى تهترئ وتفقد أليافها وقيمتها الغذائية، كما يتغير طعمها ليصبح أقرب للمرارة.

وتابعت نصيحتها للأسر المصرية بضرورة التأكد من وجود الزيت الطبيعي على جلد الرنجة من الخارج، لأن الناشفة والجافة تكون "مركونة" وقديمة وتكون مرة لدرجة لا تحتمل، أما الرنجة الطرية اللامعة فهي عالية الجودة.

كيفية تخزين الرنجة الهولندي؟

وأكدت أن الرنجة الهولندي هي "البريمو" في الأسواق، ويجب التعامل معها بحرص في التخزين، فإما أن تؤكل فور شرائها أو توضع في الثلاجة للاستخدام القريب.

واختتمت بالإشارة إلى أن الأنواع الأخرى قد تكون جيدة لكن الأفضل والأعلى سعرا في الرنجة، هي الهولندية، والتي تتميز باللمعان والملمس الناعم.

الرنجة عيد الفطر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

اقتصاد

زووم

حوادث وقضايا

نصائح طبية

زووم

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان