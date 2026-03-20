مع حلول عيد الفطر، تتصدر الحلويات والمخبوزات التقليدية، وخصوصا الكحك، موائد العائلات، ما يثير القلق لدى كثيرين بشأن زيادة الوزن وارتفاع مستويات السكر في الدم.

وفقا لموقع Healthline، هناك عدة نصائح طبية تساعدك على تناول الحلويات "كحك العيد" بطريقة صحية، من خلال التحكم في الكمية، اختيار مكونات أفضل، وممارسة النشاط البدني.

كيف تتحكم في كمية الكحك المتناولة؟

يشدد خبراء التغذية على ضرورة تحديد الحصة مسبقا واستخدام أطباق صغيرة لتجنب الإفراط.

فالتناول العشوائي طوال اليوم قد يزيد السعرات الحرارية بشكل كبير، بينما الحصص المحددة تمنح شعورا بالرضا دون تجاوز الحد اليومي المسموح.

هل يمكن استبدال بعض مكونات الكحك ببدائل صحية؟

يمكن استبدال الزبدة المهدرجة بالزيوت الصحية، وتقليل كمية السكر أو استخدام المحليات الطبيعية.

كما يمكن إضافة المكسرات والفواكه المجففة لزيادة القيمة الغذائية.

وهذه البدائل تحافظ على الطعم التقليدي للحلويات "الكحك" مع تقليل الدهون الضارة والسعرات الحرارية.

هل للتوقيت دور في تناول الكحك؟

تناول الكحك بعد وجبة متوازنة تحتوي على البروتين والألياف يساعد على تقليل ارتفاع السكر في الدم ويمنح شعورا بالشبع أسرع.

كما يفضل عدم تناول الحلويات على معدة فارغة لتجنب الارتفاع المفاجئ للطاقة أو الانتفاخ.

كيف يساعد النشاط البدني بعد تناول الكحك؟

يساهم المشي أو ممارسة نشاط بدني خفيف بعد الإفطار في حرق السعرات وتحسين الهضم، حتى المشي لمدة 10-15 دقيقة بعد الحلويات يخفف من تأثير السكر على الجسم ويحافظ على توازن الطاقة.

اقرأ أيضا:

"وفري فلوسك".. أفضل طريقة لعمل كحك العيد في البيت

هل الإفراط في كحك العيد يرفع مستوى السكر في الدم؟.. حسام موافي يجيب

لعشاق الكحك..هذا ما يفعله بقلبك ومستوي الكوليسترول والسكر