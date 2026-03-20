يمكن أن يبدو تناول قطعة كعك صغيرة أمرا بسيطا، إلا أن بعض الحلويات يمكن أن تؤثر بسرعة في مستويات السكر في الدم، خاصة لدى الأشخاص المصابين بالسكري أو الذين يعانون من ضعف في تنظيم الجلوكوز.

ووفق موقع "Healthline" الطبي فإن الأطعمة الغنية بالسكريات المضافة والكربوهيدرات المكررة، مثل الكعك والمعجنات، تؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم.

ويحدث ذلك لأن هذه المكونات تهضم بسرعة في الجسم، ما يسمح بانتقال الجلوكوز إلى مجرى الدم خلال فترة قصيرة بعد تناولها.

متى يرتفع السكر في الدم

سرعة ارتفاع السكر تعتمد على عدة عوامل، منها:

حجم القطعة.

مكوناتها.

وكذلك الحالة الصحية للشخص.

فالكعك المصنوع من الدقيق الأبيض والسكر يحتوي عادة على مؤشر جلايسيمي مرتفع، ما يعني أنه يرفع مستويات السكر في الدم بسرعة مقارنة بالأطعمة الغنية بالألياف أو البروتين.

هل هناك وقت معين عند تناول الكعك؟

يلعب توقيت تناول الحلوى دورا مهما في هذا التأثير؛ فتناول قطعة الكعك على معدة فارغة يسبب ارتفاعا أسرع في سكر الدم، بينما يكون التأثير أقل حدة إذا تم تناولها بعد وجبة متوازنة تحتوي على البروتين والألياف والدهون الصحية، إذ تساعد هذه العناصر على إبطاء امتصاص السكر، كما أن الاستجابة لارتفاع السكر تختلف من شخص لآخر.

فالأشخاص الأصحاء يستطيع الجسم لديهم عادة تنظيم مستويات الجلوكوز بسرعة عبر إفراز الإنسولين، في حين يعاني مرضى السكري أو من لديهم مقاومة للإنسولين من ارتفاع أكبر أو أطول مدة.

نصائح للحماية من ارتفاع السكر

وينصح بالاعتدال في تناول الحلويات ومراقبة الكميات، خاصة لمن يعانون من مشكلات في سكر الدم، إضافة إلى اختيار بدائل صحية تحتوي على نسبة أقل من السكر أو تعتمد على الحبوب الكاملة.