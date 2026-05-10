إعلان

مصدر إسرائيلي: لا انسحاب من جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله

كتب : وكالات

03:12 ص 10/05/2026

حزب الله اللبناني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصدر إسرائيلي، أن الانسحاب من جنوب لبنان ليس مطروحا قبل التوصل إلى ترتيبات تتعلق بنزع سلاح حزب الله، وذلك قبل عقد جولة مفاوضات ثالثة بين إسرائيل ولبنان الأسبوع المقبل في واشنطن.

أوضح المصدر، أن المحادثات الجارية مع لبنان ستركز على ملف نزع سلاح حزب الله، إلى جانب القضايا المرتبطة بالحدود بين الجانبين، بالإضافة إلى أنها ستبحث آليات التوصل إلى اتفاق مستقبلي، وفق ما نقلته i24news.

وتابع أن هذه المشاورات تهدف إلى وضع تصور للتفاهمات الأمنية والسياسية المحتملة، وسط استمرار التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

كانت مصادر سياسية مطلعة، كشفت في وقت سابق أن جولة المفاوضات الثالثة بين تل أبيب وبيروت، سيشارك فيها مسؤولون عسكريون من الجانبين، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وبينت أن مشاركة العسكريين الغرض منها مناقشة خرائط وخطوات ميدانية مرتبطة بتمديد وقف إطلاق النار.

يذكر أن الخارجية الأمريكية أعلنت في وقت سابق، أن جولة ثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل ستعقد في 14 و15 مايو.

وبعد جولة أولى من المباحثات بين لبنان وإسرائيل على مستوى السفراء في واشنطن، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقفا لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 17 أبريل.

كان من المقرر، أن تمتد الهدنة 10 أيام، لكن ترامب أعلن تمديدها 3 أسابيع إضافية، وذلك بعد جولة ثانية من المحادثات في البيت الأبيض، وفقا للعربية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حزب الله إسرائيل انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان جنوب لبنان سلاح حزب الله

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

استفسارات من الزمالك لاتحاد الكرة بشأن ملف القيد. ما التفاصيل؟
رياضة محلية

استفسارات من الزمالك لاتحاد الكرة بشأن ملف القيد. ما التفاصيل؟
هل الإفراط في غسل اليدين يضر الجلد؟
نصائح طبية

هل الإفراط في غسل اليدين يضر الجلد؟
جيهان الشماشرجي وآية سماحة.. 20 صورة من العرض الخاص لفيلم "الكلام على إيه؟
زووم

جيهان الشماشرجي وآية سماحة.. 20 صورة من العرض الخاص لفيلم "الكلام على إيه؟

الصحة العالمية: فيروس "هانتا" لا ينتشر بنفس طريقة انتشار كورونا ولا ينتقل
شئون عربية و دولية

الصحة العالمية: فيروس "هانتا" لا ينتشر بنفس طريقة انتشار كورونا ولا ينتقل
خالد يوسف ونيللي كريم.. صور النجوم في حفل زفاف ابنة رجل الأعمال باسل سماقية
زووم

خالد يوسف ونيللي كريم.. صور النجوم في حفل زفاف ابنة رجل الأعمال باسل سماقية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان