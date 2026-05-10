كشف مصدر إسرائيلي، أن الانسحاب من جنوب لبنان ليس مطروحا قبل التوصل إلى ترتيبات تتعلق بنزع سلاح حزب الله، وذلك قبل عقد جولة مفاوضات ثالثة بين إسرائيل ولبنان الأسبوع المقبل في واشنطن.

أوضح المصدر، أن المحادثات الجارية مع لبنان ستركز على ملف نزع سلاح حزب الله، إلى جانب القضايا المرتبطة بالحدود بين الجانبين، بالإضافة إلى أنها ستبحث آليات التوصل إلى اتفاق مستقبلي، وفق ما نقلته i24news.

وتابع أن هذه المشاورات تهدف إلى وضع تصور للتفاهمات الأمنية والسياسية المحتملة، وسط استمرار التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

كانت مصادر سياسية مطلعة، كشفت في وقت سابق أن جولة المفاوضات الثالثة بين تل أبيب وبيروت، سيشارك فيها مسؤولون عسكريون من الجانبين، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وبينت أن مشاركة العسكريين الغرض منها مناقشة خرائط وخطوات ميدانية مرتبطة بتمديد وقف إطلاق النار.

يذكر أن الخارجية الأمريكية أعلنت في وقت سابق، أن جولة ثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل ستعقد في 14 و15 مايو.

وبعد جولة أولى من المباحثات بين لبنان وإسرائيل على مستوى السفراء في واشنطن، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقفا لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 17 أبريل.

كان من المقرر، أن تمتد الهدنة 10 أيام، لكن ترامب أعلن تمديدها 3 أسابيع إضافية، وذلك بعد جولة ثانية من المحادثات في البيت الأبيض، وفقا للعربية.