"تلاحظها وأنت نايم".. علامات تكشف ارتفاع مستويات السكر في الدم

كتب : أسماء مرسي

06:00 م 20/03/2026

مرض السكري

مرض السكري هو حالة مزمنة لا يستطيع فيها الجسم استخدام هرمون الإنسولين بشكل صحيح، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، وأثناء النوم، يرسل جسمك إشارات تحذيرية تشير إلى ارتفاع مستوياته عن المعدل الطبيعي.

ما هي العلامات الليلية لارتفاع السكر في الدم؟

هل كثرة التبول علامة على ارتفاع السكر في الدم؟

وفقا لموقع "healthline"، إذا ارتفع مستوى السكر في الدم ليلا، يستيقظ الشخص كثيرا للتبول، ما يؤدي إلى تقطع النوم والشعور بالتعب في اليوم التالي.

كيف يسبب مرض السكري الجفاف؟

يؤدي فائض الجلوكوز إلى سحب الماء من أنسجة الجسم، ما يسبب شعورا بالعطش واضطرارا للشرب أثناء الليل، ويؤثر بذلك على استمرارية النوم.

لماذا يحدث التقلب أثناء النوم لدى مرضى السكري؟

التقلب المتكرر أثناء النوم شائع لدى مرضى السكري، ويكون نتيجة مباشرة لأعراض المرض، أو مرتبطا بحالات طبية أخرى تؤثر على النوم.

ما هو انقطاع النفس النومي ولماذا هو شائع لدى مرضى السكري؟

يحدث عندما يتوقف التنفس بشكل متكرر خلال الليل، وفق مراجعة بحثية نشرت عام 2017، يعاني 55–86٪ من مرضى السكري من النوع الثاني و46–52٪ من مرضى النوع الأول من الانقطاع النومي الانسدادي.

ما سبب إصابة مرضى السكري بمتلازمة تململ الساقين أثناء النوم؟

مرضى السكري يصابون بمتلازمة تململ الساقين أثناء النوم بسبب تأثير ارتفاع مستويات السكر المزمن على الأعصاب الطرفية، ما يؤدي إلى اعتلال الأعصاب السكري، هذا بدوره يسبب تنميلا أو وخزا أو شعورا بعدم الراحة في الساقين، وبالتالي يزداد شعور المريض بالحاجة الملحة لتحريك ساقيه أثناء الليل لتحسين الإحساس والراحة.

ما هو الأرق وما علاقته بالسكري؟

الأرق هو صعوبة متكررة في النوم أو الاستمرار فيه، يزيد التوتر وارتفاع مستوى السكر في الدم من احتمالية الإصابة به.

كيف يؤثر نقص النوم على مرض السكري؟

يرتبط نقص النوم بخلل التوازن الهرموني، ما يزيد الشهية ووزن الجسم، هذا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع السكر في الدم، بالإضافة إلى خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع الثاني.

ما هي نصائح تحسين النوم لمرضى السكري؟

- تجنب الأجهزة الإلكترونية قبل النوم لتنظيم الساعة البيولوجية.

- وضع روتين ثابت للنوم والاستيقاظ في نفس الوقت يوميا.

- الابتعاد عن تناول المشروبات الغنية بالكافيين قبل النوم مباشرة.

- النوم في غرفة مظلمة وهادئة وباردة.

