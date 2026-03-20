بين الرغبة في جمال العينين والمظهر الجذاب، قد ينسى الكثيرون المخاطر الصحية لوصلات الرموش، التي تستخدم لإطالة وتكثيف الرموش الطبيعية.

وحذر خبراء الصحة من أن هذه الوصلات، التي تركب عادة في صالونات التجميل باستخدام مواد لاصقة قوية ومقاومة للماء، قد تسبب مشاكل خطيرة للعينين، تتراوح بين التهيج البسيط وحتى إصابات في القرنية، كما أفادت صحيفة ديلي ميل.

وعلى الرغم من أن الوصلات تدوم عادة من ستة إلى ثمانية أسابيع، فإن الرموش الطبيعية تتساقط تدريجيا كجزء من دورة نموها، ما يجعل مظهر الوصلات يختفي دون صيانة مستمرة.

ما المخاطر المحتملة لوصلات الرموش؟

أورد تقرير صادر عن Medscape حالة امرأة تبلغ من العمر 38 عاما استخدمت وصلات الرموش لمدة خمس سنوات، وأصيبت بألم شديد في العين بعد عملية قيصرية تحت التخدير العام.

أوضحت الحالة أن الوصلات منعت جفنيها من الإغلاق تماما أثناء العملية، ما جعل استخدام واقيات العين القياسية مستحيلا، واضطر الجراحون إلى تغطية عينيها بشاش معقم مشبع بمحلول ملحي ومثبت بشريط لاصق.

وبعد العملية، تعرضت المرأة لعيب صغير في القرنية، التهاب الجفون، وجفاف العين، رغم بقاء بصرها طبيعيا، ووصفت أول 48 ساعة بعد الولادة بأنها كانت أكثر إيلاما من العملية نفسها.

أعراض جانبية شائعة بعد تركيب الوصلات

يعاني بعض الأشخاص من تورم وحكة في الجفون بعد تركيب وصلات الرموش، وقد يظهر احمرار وتهيج وقشور على طول حافة الجفن.

وتتفاقم المشكلة عند تجنب غسل الرموش لإطالة عمر الوصلات، ما يسمح بتراكم البكتيريا والشوائب على طول خط الرموش.

مشاكل غدد الجفن وتأثيرها على العين

غالبا ما يرتبط التهاب الجفن المزمن بمشاكل في غدد ميبوميوس، وهي غدد صغيرة على طول الجفن تساعد في منع تبخر الدموع بسرعة. تلف هذه الغدد قد يؤدي إلى:

-جفاف العين

-زيادة خطر الإصابة بمشاكل القرنية مثل القرحة والتهاب القرنية والندبات

كما أن الرموش الاصطناعية الطويلة أو الثقيلة قد تمنع الجفون من الإغلاق الكامل، ما يزيد من تهيج سطح العين وتلفه.

مخاطر التحسس من المادة اللاصقة

بعض الأشخاص قد يعانون من رد فعل تحسسي تجاه المادة اللاصقة، ما يسبب:

-احمرار وتورم

-شعور بعدم الراحة

-تساقط الرموش الطبيعية في بعض الحالات

اقرأ أيضا:

كيف يؤثر جفاف العين على الرؤية؟

علامات تظهر في العين تكشف الإصابة بمشكلات صحية خطيرة

5 علامات خطيرة في العين تتطلب زيارة الطبيب فورا.. لا تتجاهلها