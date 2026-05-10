أظهرت عدسات الكاميرات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صباح اليوم الأحد، وهو يمارس رياضته المفضلة "الركض" في أحد شوارع منطقة سيدي بشر شرقي الإسكندرية.

وظهر ماكرون وهو يركض مرتديًا زيًا رياضيًا وسط حراسة أمنية في شارع العيسوي، وهو أحد الشوارع الحيوية الموازية لطريق الكورنيش، في لقطة عفوية جاءت بعيدًا عن القيود البروتوكولية المعتادة للزيارات الرسمية.

جولة رياضية في كل رحلة دولية

اعتاد الرئيس الفرنسي ممارسة رياضة الركض بشكل منتظم خلال رحلاته الخارجية، وقد اختار شوارع منطقة سيدي بشر بالإسكندرية ليؤدي جولته الصباحية.

ولاقت اللقطات تفاعلاً واسعًا من المواطنين السكندريين الذين صودف وجودهم في المنطقة، حيث تعكس هذه الخطوة الجانب الشخصي للرئيس الفرنسي وحرصه على ممارسة نشاطه الرياضي المعتاد رغم جدول الزيارة الحافل.

زيارة الرئيس الفرنسي

تأتي هذه الجولة الرياضية على هامش الزيارة الرسمية التي أجراها ماكرون للإسكندرية رفقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي بدأت بافتتاح الحرم الجديد لجامعة "سنجور" الدولية بمدينة برج العرب الجديدة، بوصفها صرحًا تعليميًا يخدم القارة الأفريقية ومنظمة الفرانكوفونية.

كما شملت الزيارة جولة تفقدية بقلعة قايتباي التاريخية بمنطقة بحري، ومسيرة سيرًا على الأقدام بالممشى السياحي البحري ببحري للتعرف على معالم المدينة وأعمال تطوير الواجهة البحرية.



اختتمت المدينة فعاليات الزيارة بمأدبة عشاء رسمية أقامها الرئيس السيسي تكريمًا لنظيره الفرنسي والوفود المشاركة، حيث تم التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وباريس.

وظهرت الإسكندرية خلال الزيارة في أبهى صورها، بعد أن تزينت الميادين وطريق الكورنيش بالأعلام المصرية والفرنسية، مما قدم واجهة حضارية متميزة للمدينة أمام المجتمع الدولي وضيوف مصر.