كيف يؤثر جفاف العين على الرؤية؟

كتب - سيد متولي

أكدت دراسة أن إهمال أعراض جفاف العين قد يسبب مشكلات خطيرة ويؤثر على الرؤية، وعرضت نتائج الدراسة في مؤتمر الجمعية الأوروبية لجراحي إعتام عدسة العين وتصحيح البصر (ESCRS).

وأشار القائمون عليها إلى أن كثيرين يعتبرون جفاف العين أمرا طبيعيا مع التقدم في السن، ولا يستشيرون الطبيب عند ظهور هذه الأعراض لديهم، بل يؤجلون الزيارة أحيانا لسنوات، بحسب لينتا.رو.

ونتيجة لذلك، يعاني ثلث المرضى من أعراض لأكثر من خمس سنوات دون تلقي العلاج، ما يتسبب لهم بمشكلات خطيرة تؤثر على البصر، كما أظهرت نتائج الدراسة أن نصف الأشخاص الذين شملتهم الدراسة واستطلاعات الرأي يعانون من أعراض يومية مزعجة، مثل حرقة في العين، أو ألم، أو عدم وضوح الرؤية.

وأكدت الدراسة أن جفاف العين غير المعالج لا يقلل فقط من جودة الحياة ويؤثر على القراءة أو العمل على الكمبيوتر أو قيادة السيارة، بل قد يؤدي أيضا إلى التهابات في العين ويعقد إجراء العمليات الجراحية للعيون.

وشدد القائمون على الدراسة على أن جفاف العين يُعد حالة مرضية متفاقمة، وأن التدخل المبكر لعلاجها يمكن أن يقلل من المضاعفات ويحافظ على الرؤية السليمة وصحة العين. وعلى الرغم من سهولة تشخيص هذه الحالة، إلا أن ملايين الناس حول العالم يهملونها ويعانون بصمت، دون معرفة بالخيارات العلاجية المتاحة لهم.

ويؤكد خبراء الصحة أن الفحوصات الدورية وزيارة طبيب العيون، وتجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس أو شاشات الهواتف والحواسيب، واستخدام قطرات ترطيب العين، كلها طرق بسيطة للحفاظ على العين من الجفاف وضمان سلامتها.