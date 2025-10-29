5 علامات خطيرة في العين تتطلب زيارة الطبيب فورا.. لا تتجاهلها

تعتبر العين من أكثر أعضاء الجسم حساسية، وأي تغير فيها قد يكون مؤشرا على مشاكل صحية خطيرة قد تهدد البصر.

ومع ذلك، كثير من الأشخاص يتجاهلون الألم، تشوش الرؤية، أو غيرها من الأعراض البسيطة، معتقدين أنها أمر عابر، بينما قد تكون هذه العلامات إنذارا مبكرا لمضاعفات خطيرة في القرنية أو الشبكية.

وفقا لموقع OnlyMyHealth، من الضروري التعرف على هذه العلامات ومراجعة طبيب العيون فورا لضمان حماية النظر والوقاية من أي مضاعفات محتملة.

1- فقدان مفاجئ للرؤية

يعد فقدان الرؤية المفاجئ من أخطر العلامات، فقد يشير إلى جلطة أو انسداد الأوعية الدموية في العين، أو حتى بداية سكتة دماغية.

2- ألم مفاجئ في العين

يشير الألم الحاد والمفاجئ في عين واحدة أو كلتيهما إلى ضرورة مراجعة الطبيب فورا، وقد يكون السبب بسيطا، مثل التهاب أو تغيرات جوية، لكنه أحيانا يدل على مشكلات خطيرة مثل خدش القرنية أو الماء الأزرق "الجلوكوما".

3- رؤية ومضات ضوء مفاجئة

ظهور ومضات ضوئية في الرؤية يعد علامة تحذيرية، فقد تشير إلى بداية انفصال أو تمزق الشبكية، وهي حالة طارئة قد تؤدي إلى فقدان البصر إذا لم تعالج بسرعة.

وأحيانا قد تكون ناجمة عن صداع نصفي بصري، لكنها تبقى إشارة لا يجب تجاهلها.

4- حساسية مفاجئة للضوء

إذا أصبحت عيناك تتألمان من الضوء فجأة، فقد يكون السبب عتامة في عدسة العين، وهي بداية تشكل المياه البيضاء.

وعادة ما ترافقها رؤية ضبابية أو مزدوجة وصعوبة في الرؤية الليلية. الكشف المبكر يساعد على السيطرة على الحالة قبل أن تتفاقم.

5- دخول أجسام غريبة في العين

تتعرض العين باستمرار للغبار والجزيئات الصغيرة، وتعمل الدموع على طردها طبيعيا.

لكن دخول مواد صلبة مثل المعدن أو الزجاج قد يسبب تلفا خطيرا في القرنية.

لا تحاول فرك أو غسل العين بعنف، واطلب المساعدة الطبية فورا لتجنب إصابة دائمة.