أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، الاثنين، اندلاع حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية (فوز)، موضحاً أن الحادث وقع نتيجة استهداف بطائرة مسيّرة قادمة من إيران.

استجابة عاجلة من الدفاع المدني

وأوضح المكتب الإعلامي، في بيان رسمي، أن فرق الدفاع المدني تحركت على الفور إلى موقع الحادث وبدأت التعامل معه مباشرة، مشيرًا إلى أن الجهود الميدانية لا تزال متواصلة من أجل السيطرة على الحريق والحد من آثاره، في إطار استجابة طارئة للواقعة.

إنذار ثانٍ خلال يوم واحد

وأصدرت الإمارات تحذيراً أمنياً، من دون أن تقدم توضيحاً بشأن الأسباب التي دفعت إلى إطلاقه، ويعد هذا الإنذار الثاني من نوعه خلال يوم الاثنين، بعدما لم تُسجل أي إنذارات مماثلة خلال الأسابيع الأخيرة التي أعقبت وقف إطلاق النار مع إيران.

ولم تكشف السلطات عن معلومات إضافية تتعلق بأي من الإنذارين اللذين أُعلنا خلال اليوم نفسه، كما أُعلن انتهاء حالة الطوارئ بعد دقائق من صدور الإنذار الأول، في حين لم ترد حتى الآن تقارير فورية تشير إلى وقوع إصابات جراء الحادث.