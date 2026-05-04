هروب لم يدم طويلا..سقوط سمسار تسبب في حادث الإعلامية بسمة وهبة بأكتوبر

كتب : محمد شعبان

07:51 م 04/05/2026

الشرطة تضبط المتهم في حادث الإعلامية بسمة وهبة

لم تدم محاولة هروب المتسبب في حادث الإعلامية بسمة وهبة بمدينة 6 أكتوبر طويلًا، فبعد حادث تصادم أثار الجدل على محور 26 يوليو، نجحت مباحث الجيزة في ضبط المتسبب الرئيسي "سمسار" خلال وقت قياسي.

حادث بسمة وهبة

بداية القصة تعود إلى تلقي مدير أمن الجيزة اللواء محمد مجدي أبو شميلة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بعد نفق فودافون اتجاه مدينة 6 أكتوبر.

تحريات الشرطة

معاينة وتحريات الشرطة توصلت إلى اصطدام سيارتين ملاكي -إحداهما قيادة الإعلامية بسمة وهبة- لم يسفر عن إصابات، ويعود السبب إلى تجاوز سيارة ثالثة قيادة "سمسار" السرعة المقررة في محاولة لتخطي السيارتين، ما أدى إلى اصطدامها بإحداهما، واختلال عجلة القيادة بيد قائدها، لتصطدم بالسيارة الأخرى.

القبض على المتهم

جهود البحث والتحري مع تفريغ كاميرات المراقبة قادت ضباط المباحث إلى تحديد وضبط سائق السيارة المتسبب في الحادث ونفى تعمده ارتكاب الحادث وأرجع هروبه من مكان الحادث خوفًا من المساءلة القانونية.

وزير الخزانة الأمريكي: نسيطر بالكامل على مضيق هرمز
قانون الأسرة الجديد يجيز للزوجة فسخ العقد خلال 6 أشهر في هذه الحالة
شوارع غارقة.. الصرف الصحي يحاصر أهالي دسوق بكفر الشيخ (فيديو وصور)
ترامب: إيران ستباد من على وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية

مصدر بالزمالك يكشف لمصراوي حقيقة مطالبة اللاعبين بصرف مستحقاتهم

