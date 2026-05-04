لم تدم محاولة هروب المتسبب في حادث الإعلامية بسمة وهبة بمدينة 6 أكتوبر طويلًا، فبعد حادث تصادم أثار الجدل على محور 26 يوليو، نجحت مباحث الجيزة في ضبط المتسبب الرئيسي "سمسار" خلال وقت قياسي.

حادث بسمة وهبة

بداية القصة تعود إلى تلقي مدير أمن الجيزة اللواء محمد مجدي أبو شميلة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بعد نفق فودافون اتجاه مدينة 6 أكتوبر.

تحريات الشرطة

معاينة وتحريات الشرطة توصلت إلى اصطدام سيارتين ملاكي -إحداهما قيادة الإعلامية بسمة وهبة- لم يسفر عن إصابات، ويعود السبب إلى تجاوز سيارة ثالثة قيادة "سمسار" السرعة المقررة في محاولة لتخطي السيارتين، ما أدى إلى اصطدامها بإحداهما، واختلال عجلة القيادة بيد قائدها، لتصطدم بالسيارة الأخرى.

القبض على المتهم

جهود البحث والتحري مع تفريغ كاميرات المراقبة قادت ضباط المباحث إلى تحديد وضبط سائق السيارة المتسبب في الحادث ونفى تعمده ارتكاب الحادث وأرجع هروبه من مكان الحادث خوفًا من المساءلة القانونية.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها