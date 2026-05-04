تحدثت الفنانة نادية مصطفى عن تصوير مراسم جنازة الفنان هاني شاكر المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل بمسجد "أبو شقة" ببالم هيلز في أكتوبر، ودفنه بمقابر العائلة على طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر.

وكتبت نادية مصطفى عبر صفحتها على "فيسبوك": " تداولت بعض المواقع خلال الساعات الماضية معلومات غير دقيقة بشأن تنظيم مراسم جنازة وعزاء الفنان الكبير الراحل هاني شاكر ومن بينها ما تردد عن أن الدخول سيكون من خلال QR Codeونؤكد أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة على الإطلاق".

نادية مصطفى تتحدث عن قرار شعبة المصورين بشأن جنازة هاني شاكر

وتابعت: "والحقيقة أن شعبة المصورين بنقابة الصحفيين قد أطلقت استمارة تسجيل خاصة لتغطية جنازة وعزاء الفنان الراحل، وذلك في إطار أول تطبيق رسمي لبروتوكول التعاون المُبرم مع شركة SOKNA المتخصصة في تنظيم مراسم الجنازات وذلك بالتعاون أيضاً مع نقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن الموسيقية".

وأنهت حديثها قائلة: "ويأتي هذا الإجراء بهدف تنظيم عملية التغطية الصحفية والإعلامية .. ووضع ضوابط واضحة تضمن حق الصحفيين والمصورين في أداء وتسهيل عملهم ومنع حدوث أي فوضى وخروج الجنازة بمظهر لائق يليق باسم الفنان الكبير هانى شاكر، برجاء تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد فقط على المصادر الرسمية".

رحيل الفنان هاني شاكر

رحل الفنان هاني شاكر عن عالمنا يوم الأحد الموافق 3 مايو 2026 بعد صراع طويل مع المرض، إذ كان يتلقى العلاج بأحد المستشفيات في فرنسا.

ترك الفنان هاني شاكر وراءه إرثا فنيا استثنائيا، بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال الهامة، التي تعاون من خلالها مع نخبة من ألمع الشعراء والملحنين.

