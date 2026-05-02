أكثر من مليون قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 8.5 مليار جنيه خلال 3 أشهر

كتب : محمد أبو بكر

11:49 ص 02/05/2026

أعلنت وزارة الصحة والسكان إصدار مليون وأربعة وأربعين ألفًا وثمانمائة وخمسة وأربعين قرار علاج على نفقة الدولة، خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس 2026، بتكلفة إجمالية بلغت 8 مليارات و512 مليونًا و756 ألف جنيه.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عدد المستفيدين من هذه القرارات بلغ 922 ألفًا و675 مواطنًا، وذلك في مختلف التخصصات الطبية، ومن أبرزها أمراض الدم، والعمود الفقري، والنساء والتوليد، والأنف والأذن والحنجرة، والباطنة، والجراحة، والجلدية، والعصبية، والعظام، والعيون، وأمراض المناعة، والمسالك البولية، والأوعية الدموية، والأشعة التداخلية، والأورام، والكبد، والوجه والفكين، والغدد الصماء، والتأهيل، والكلى الصناعي.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن هذه الإنجازات تأتي في إطار حرص الدولة على رفع الأعباء المالية عن كاهل المرضى وتوفير خدمات علاجية متميزة، لافتًا إلى أنه تم مناظرة 1643 حالة حرجة عن بُعد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لإصدار قرارات علاجهم دون تحملهم عناء السفر أو الحضور لمقرات المجالس الطبية المتخصصة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، أنه تم مناظرة وإجراء الفحوصات الطبية لـ71 ألفًا و900 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، وذلك من خلال 551 لجنة طبية موزعة على جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف أنه تم مناظرة 76 ألفًا و406 مواطنين من المتقدمين لبرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، كما تم إجراء الكشف الطبي لـ7 آلاف و729 من ذوي الإعاقة المتقدمين للحصول على سيارات مجهزة معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان التزامها الكامل بدعم المواطنين، خاصة محدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تسهيل إجراءات العلاج على نفقة الدولة وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم بأسرع وقت ممكن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

"إعلام الوزارء" يكشف حقيقة رش الطماطم بمادة تسبب الفشل الكلوي
أخبار مصر

"إعلام الوزارء" يكشف حقيقة رش الطماطم بمادة تسبب الفشل الكلوي
"سماء النجوم" و584 حصانًا.. مواصفات سيارة محمد صلاح الكهربائية الفاخرة
مصراوى TV

"سماء النجوم" و584 حصانًا.. مواصفات سيارة محمد صلاح الكهربائية الفاخرة
بينهم ديانج ومعلول.. 4 لاعبين أجانب ارتدوا شارة قيادة الأهلي
رياضة محلية

بينهم ديانج ومعلول.. 4 لاعبين أجانب ارتدوا شارة قيادة الأهلي

البترول: تراجع مديونية الشركاء إلى 714 مليون دولار.. وخطة الوصول إلى صفر
اقتصاد

البترول: تراجع مديونية الشركاء إلى 714 مليون دولار.. وخطة الوصول إلى صفر
بعد أزمة نظام الطيبات.. لماذا يتم سحب تراخيص الأطباء؟
أخبار مصر

بعد أزمة نظام الطيبات.. لماذا يتم سحب تراخيص الأطباء؟

