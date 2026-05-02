لماذا تكره ميلانيا مشاهد رقص ترامب في المؤتمرات؟

كتب : وكالات

12:11 م 02/05/2026 تعديل في 12:16 م

ترامب وزوجته ميلانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن زوجته ميلانيا لا تحب مشاهد رقصه خلال المؤتمرات أو في المناسبات الرئاسية.

وقال الرئيس الأمريكي، خلال تصريحات أمس الجمعة، إن زوجته ميلانيا ترامب ترى أن رقصته الشهيرة على أغنية "واي إم سي إيه" (YMCA) ليست "رئاسية" تمامًا، لكنه من الواضح أنه لن يتوقف عنها. وبأسلوبه المعتاد، اعترف بالانتقاد، ومازح الجمهور بشأنه، ثم قام بالرقصة على الفور.

النشيد الوطني للمثليين

وخلال حديثه أمام حشد في منطقة "ذا فيليجز" بولاية فلوريدا أشار ترامب إلى أن: "ميلانيا ليست من المعجبين بحركته الشهيرة في التجمعات الانتخابية. كما كشف أن السيدة الأولى تعترض على رقصته في نهاية التجمعات على أنغام أغنية "واي إم سي إيه"، والتي وصفها، وسط ضحك الحضور، بأنها "ما يُشار إليه أحيانًا بالنشيد الوطني للمثليين".

ثم مضى ليؤدي الرقصة نفسها، مستعرضًا حركاته المعتادة من رفع القبضات والتلويح والتحرك على المسرح، بينما كانت الأغنية التي أصدرتها فرقة "فيليدج بيبول" عام 1978 تُعزف في المكان.

ليس رئاسيا

وقال ترامب للحضور، محاولًا تقليد صوت ميلانيا: "تقول: عزيزي، من فضلك لا ترقص. هذا ليس رئاسيًا". وأضاف الرئيس الأمريكي: "قلت لها: قد لا يكون رئاسيًا، لكنني متقدم بـ20 نقطة في استطلاعات الرأي، إذًا هناك شيء ما".

كما أشار إلى التاريخ اللافت للأغنية، موضحًا أنها بلغت المركز الخامس عند صدورها قبل عقود، قبل أن تعود إلى المركز الأول خلال المرحلة الأخيرة من حملته الانتخابية السابقة، قائلاً: "لم يحدث شيء كهذا من قبل". وبعد دقائق، بدأ في أداء الرقصة التي تكرهها زوجته.

ميلانيا ترى رقصة ترامب "غير مناسبة"

رواية ميلانيا للأمر كانت أكثر توازنًا من رفض كامل. ففي ظهور لها على قناة "فوكس نيوز" في وقت سابق من هذا العام، قالت لمقدم البرنامج جيسي واترز إنها تستمتع بالرقصة "في أوقات معينة"، لكنها أضافت:
"أحبها في بعض الأحيان، لكن في بعض الأيام لا تكون مناسبة، وقد أخبرته بذلك".

وتابعت: "لكنها رقصته، وأعتقد أن الناس يحبونها. في جميع أنحاء العالم يرقصون، فهي تجلب السعادة والمرح".

وجاءت لحظة "واي إم سي إيه" في "ذا فيليجز" بعد أيام من موقف آخر محرج بين الزوجين، وذلك أمام الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، عندما مازح ترامب خلال مراسم استقبال في البيت الأبيض بأن زواجه لن يضاهي زواج والديه الذي استمر 63 عامًا.

وقال موجّهًا حديثه إلى ميلانيا: "هذا رقم قياسي لن نستطيع الوصول إليه، عزيزتي. آسف، هذا لن يحدث." وأشارت تعبيرات وجه السيدة الأولى، إلى أن المزحة لم تلقَ استحسانها.

زووم


