ارتفعت أسعار الطماطم، والفلفل الرومي البلدي، والفلفل الحامي البلدي، والخيار البلدي، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم السبت 2-5-2026، بينما انخفضت أسعار البطاطس، والبصل الأحمر والأبيض، والباذنجان البلدي، والخيار الصوب، والكانتلوب، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

يرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 10 جنيهات و25 جنيهًا، بزيادة جنيه.

البطاطس تتراوح بين 6 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 6 و10 جينهات، بتراجع جنيه.

الكوسة تتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 17 و25 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 13 و23 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 و18 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

برتقال صيفي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 14 و22 جنيهًا، بزيادة جنيه.

اقرأ أيضًا:

ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات السبت؟