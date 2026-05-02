وثقت الفنانة رانيا يوسف كواليس رحلتها لمدينة إيبيريا الإسبانية، ونشرت صورا جديدة عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت رانيا يوسف في الصور وهي تتجول بعدد من المعالم السياحية هنلاك، والتقطت العديد من الصور التذكارية، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

آخر مشاركات رانيا يوسف في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات رانيا يوسف في الدراما التلفزيونية بمسلسل "روج أسود" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

يتناول المسلسل مجموعة قصص درامية مستوحاة من الواقع تتعلق بـ نساء يواجهن مشاكل حقيقية في حياتهن الزوجية والعائلية، وتتقاطع الأحداث داخل محكمة الأسرة المصرية، حيث تُعرض قضايا متنوعة تتجاوز الخيانة والانفصال إلى تعقيدات اجتماعية أكثر عمقًا.

ويشارك ببطولة المسلسل مجموعة من النجوم هم أحمد جمال سعيد، غادة طلعت، كريم العمري، تأليف أيمن سليم، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

أعمال تنتظر عرضها رانيا يوسف قريبا

تشارك الفنانة رانيا يوسف بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "ابن مين فيهم؟".

تدور أحداث الفيلم حول رشدي، رجل الأعمال المستهتر، يعيش حياة بلا قيود أو التزامات، حتى تنقلب حياته بالكامل بعد وفاة عمته التي تركت له ميراثًا ضخمًا بشرط العثور على ابنه من إحدى زيجاته العابرة. ترافقه المحامية ماجدة في هذه المهمة، لكن الخلافات بينهما تخلق توترًا دائمًا ومواقف متشابكة.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من ليلى علوي، بيومي فؤاد، أحمد عصام السيد، شيماء سيف، تأليف لؤي السيد،إخراج هشام فتحي.

