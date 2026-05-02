موعد إجازة عيد العمل 2026 للقطاعين العام والخاص

كتب : محمد أبو بكر

07:00 ص 02/05/2026

اعتمد الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا يقضي بمنح إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الدولة يوم الخميس الموافق 7 مايو 2026، وذلك بمناسبة عيد العمال، بدلًا من يوم الجمعة الموافق 1 مايو.

وأوضح القرار أن الإجازة تشمل العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وكذلك القطاع الخاص.

وفي السياق ذاته، كشف مصدر بوزارة العمل، عن موعد إجازة عيد عيد العمال 2026 للعاملين في القطاع الخاص والمخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 15 لسنة 2025.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن موعد إجازة عيدالعمال 2026 يوم الخميس الموافق 7 من شهر مايو عام 2026 بدلاً من يوم الجمعة الموافق الأول من مايو عام 2026، موضحًا أن القرار يشمل العاملين في القطاع الخاص.

وأكد المصدر، على أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ولكن يستحق العامل في هذه الحالة أجرًا مضاعفًا (مثلي الأجر) عن هذا اليوم، أو يمنح يوم إجازة بديلاً عنه بناءً على طلب كتابي منه، وفقًا لقانون العمل.

