إعلان

"أشبه بعش النمل".. كيف طبق ترامب الحصار البحري على إيران؟

كتب : وكالات

06:46 ص 02/05/2026

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قدم الرئيس دونالد ترامب شرحا مفصلا لكيفية تطبيق البحرية الأمريكية للحصار البحري على إيران، واصفا المشهد أنه أشبه "بعش للنمل" وأن ضباط البحرية الأمريكية يشبهون "نجوم هوليوود".

وفي خطاب ألقاه أمام منتدى نادي بالم بيتشيز غير الربحي شرح ترامب الحصار البحري على إيران، بأسلوبه، قائلا: "انظروا إلى مضيق هرمز ستجدون عشرات السفن متراصة ومكدسة هناك، مليئة بالناس، تنتظر الدخول أو الخروج إنها مكتظة تماما، مثل عش نمل صغير، مئات السفن في كل مكان".

وأضاف: "لدينا بحرية قوية لا تضاهى قبل أيام، حاولت ناقلة نفط عملاقة، تحمل أكثر من مليوني برميل، اختراق الحصار لكن قائدا شابا من أكاديمية أنابوليس البحرية، يبدو كنجم هوليوود – أشبه بممثلين مثاليين الشكل والقامة هؤلاء الرجال وكأنهم خارجون من اختيار ممثلين في هوليوود كنت سأقول شيئا عن توم كروز كنت سأقول إنهم أكثر وسامة منه وأطول قامة، لكنني لن أفعل لأنه صديق لي، لا أستطيع قول ذلك".

وتابع: "كان يبث عبر مكبرات الصوت فوق المحيط لدينا أسلحة مصوبة نحو سفينتكم، أدرها فورا، رد القبطان الإيراني سريعا: "نعم، نعود إلى إيران"، واستغرق الأمر عشرة أميال لتحويل مسار تلك الناقلة الضخمة ليس مثل إدارة دراجة هوائية"، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب الحصار الأمريكي على إيران إيران أمريكا الرئيس الأمريكي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موعد إجازة عيد العمل 2026 للقطاعين العام والخاص
أخبار مصر

موعد إجازة عيد العمل 2026 للقطاعين العام والخاص
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 2-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 2-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
ارتفاع الحرارة ورياح وأمطار.. بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة طقس السبت
أخبار مصر

ارتفاع الحرارة ورياح وأمطار.. بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة طقس السبت
ترامب يُهاجم إلهان عمر: الصومال أسوأ بلد في العالم لكنها تُخبرنا كيف نُدير
شئون عربية و دولية

ترامب يُهاجم إلهان عمر: الصومال أسوأ بلد في العالم لكنها تُخبرنا كيف نُدير
كيف سيتم تحديد النفقة من دخل غير ثابت؟ وكيل تشريعية النواب يجيب (فيديو)
أخبار مصر

كيف سيتم تحديد النفقة من دخل غير ثابت؟ وكيل تشريعية النواب يجيب (فيديو)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رسميا.. ترامب يبلغ الكونجرس بانتهاء حرب إيران