قدم الرئيس دونالد ترامب شرحا مفصلا لكيفية تطبيق البحرية الأمريكية للحصار البحري على إيران، واصفا المشهد أنه أشبه "بعش للنمل" وأن ضباط البحرية الأمريكية يشبهون "نجوم هوليوود".

وفي خطاب ألقاه أمام منتدى نادي بالم بيتشيز غير الربحي شرح ترامب الحصار البحري على إيران، بأسلوبه، قائلا: "انظروا إلى مضيق هرمز ستجدون عشرات السفن متراصة ومكدسة هناك، مليئة بالناس، تنتظر الدخول أو الخروج إنها مكتظة تماما، مثل عش نمل صغير، مئات السفن في كل مكان".

وأضاف: "لدينا بحرية قوية لا تضاهى قبل أيام، حاولت ناقلة نفط عملاقة، تحمل أكثر من مليوني برميل، اختراق الحصار لكن قائدا شابا من أكاديمية أنابوليس البحرية، يبدو كنجم هوليوود – أشبه بممثلين مثاليين الشكل والقامة هؤلاء الرجال وكأنهم خارجون من اختيار ممثلين في هوليوود كنت سأقول شيئا عن توم كروز كنت سأقول إنهم أكثر وسامة منه وأطول قامة، لكنني لن أفعل لأنه صديق لي، لا أستطيع قول ذلك".

وتابع: "كان يبث عبر مكبرات الصوت فوق المحيط لدينا أسلحة مصوبة نحو سفينتكم، أدرها فورا، رد القبطان الإيراني سريعا: "نعم، نعود إلى إيران"، واستغرق الأمر عشرة أميال لتحويل مسار تلك الناقلة الضخمة ليس مثل إدارة دراجة هوائية"، وفقا لروسيا اليوم.