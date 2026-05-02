سعر الذهب في مصر اليوم السبت 2-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية

كتب : مصراوي

05:00 ص 02/05/2026

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 2-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الجمعة.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 30 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الجمعة 1-5-2026، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم السبت 2-5-2026 وهي كالآتي:

- سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 7960 جنيها.

- سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ 6965 جنيها.

- سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ 5970 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 55720 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.19% إلى نحو 4626 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

