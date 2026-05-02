تنظم دار الأوبرا المصرية، ليلة طرب يستعيد فيها جمهورها ذكريات زمن الفن الجميل.



وتقدمها الفرقة القومية العربية للموسيقى خلال حفلها المقام بقيادة المايسترو حازم القصبجى فى السابعة والنصف مساء غد الأحد 3 مايو علي مسرح الجمهورية.



ويتضمن برنامجها باقة مختارة من الأعمال التى شكلت وجدان المجتمع العربى منها رمش عينه، إنت عمرى، كان يا مكان، جانا الهوا، لو سألوك، لولا الملامة، بلاش عتاب، أمل حياتى وغيرها .. أداء سامح منير، أميرة أبو زيد، غادة آدم، أحمد عصام، أحمد سعيد، ريم كمال، آية عبد الله، محمد طارق.



تأتى الليلة ضمن فعاليات دار الأوبرا لتؤكد دورها الرائد في الحفاظ على التراث الموسيقى العربى وتقديمه بصورة راقية تليق بمحبى الفنون الجادة.