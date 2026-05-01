يلجأ كثير من الأشخاص الذين يحاولون خفض مستوى الكوليسترول إلى تجنب تناول منتجات الألبان، اعتقادا أنها سببا رئيسيا لارتفاعه، لكن الدراسات الحديثة تقدم رؤية مختلفة، إذ تشير إلى أن العلاقة بين الألبان والكوليسترول ليست بهذه البساطة، وأن اختيار النوع المناسب قد يجعلها جزءا من نظام غذائي صحي للقلب.

فوائد منتجات الألبان لصحة القلب



وتوضح اختصاصية التغذية، لورين تويج، لموقع Eating Well، أن منتجات الألبان يمكن أن تستهلك ضمن نظام يدعم صحة القلب، إذ إنها تحتوي على مزيج من العناصر الغذائية المهمة مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامينات ب، إلى جانب البروتين، وهو ما يجعلها أكثر من مجرد مصدر للدهون المشبعة.

كما تشير الأبحاث الحديثة إلى أن التأثير الأكبر على مستويات الكوليسترول لا يعود للكوليسترول الموجود في الطعام بقدر ما يرتبط بكمية الدهون المشبعة المستهلكة يوميا، وهو ما غير كثيرا من المفاهيم الغذائية التقليدية حول هذا الموضوع.

لماذا الحليب قليل الدسم أفضل منتج ألبان لخفض الكوليسترول؟

تشير بعض الدراسات إلى أن اختيار منتجات الألبان قليلة الدسم قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، ما يجعلها خيارا شائعا بين من يسعون للتحكم في مستويات الكوليسترول.

الحليب قليل الدسم خال من السكريات المضافة



الحليب غير المنكه لا يحتوي على سكريات مضافة، بخلاف العديد من المشروبات الأخرى، ما يجعله خيارا أفضل لصحة القلب، خاصة مع ارتباط السكر الزائد بارتفاع الكوليسترول الضار.

الحليب قليل الدسم ذو قيمة غذائية عالية



كوب واحد من الحليب يوفر بروتينا عالي الجودة، بالإضافة إلى مجموعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية مثل فيتامين د والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، والتي تدعم وظائف القلب والأوعية الدموية.

هل الحليب قليل الدسم يتماشى مع أنظمة غذائية صحية؟



يمكن دمج الحليب بسهولة مع أطعمة غنية بالألياف، وهو ما يعزز فائدته في دعم صحة القلب، مثل إضافته إلى الشوفان أو الفواكه أو العصائر الصحية.

