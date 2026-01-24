يؤذي القلب ويرفع الكوليسترول.. احذر تناول الطعام في هذه الحالة

كتبت- أسماء مرسي:

يلجأ الكثيرون لتناول الطعام خارج المنزل، بسبب ضيق الوقت، لكن هذه العادة تؤثر سلبا على الصحة، ما يزيد خطر الإصابة بالعديد من المضاعفات الصحية الخطيرة.

فيما يلي، تأثير تناول الطعام خارج المنزل باستمرار على جسمك، وفقا لموقع "businessinsider".

زيادة السعرات الحرارية

الأشخاص الذين يتناولون الطعام في المطاعم يستهلكون حوالي 200 سعرة حرارية أكثر من الذين يطهون الوجبات في المنزل، ويرجع ذلك إلى حجم الأطباق الكبير والإضافات المجانية مثل الخبز والزيت أو رقائق البطاطس والصلصات، ما يجعل الدماغ يظن أنك تناولت وجبة عادية، بينما في الواقع الكمية أكبر بكثير مما تحتاج.

ارتفاع مستويات الصوديوم والكوليسترول

تحتوي الوجبات المطهية في الخارج على نسب مرتفعة من الصوديوم والدهون المشبعة والدهون المتحولة، ما يرفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، الجفاف، مشكلات الكلى، وأمراض القلب.

زيادة الوزن ومخاطر السمنة

تناول الطعام خارج المنزل باستمرار يرتبط بزيادة الوزن ودهون الجسم، نتيجة لـ كبر حجم الوجبات وكثرة الأطعمة الشهية مثل النشويات واللحوم الدسمة والحلويات.

إرشادات لتناول الطعام خارج المنزل بأمان

وفقا لموقع "health"، بالنسبة لأولئك الذين يضطرون لتناول الطعام خارج المنزل، يمكن اتباع بعض الإجراءات للحد من المخاطر:

اختيار أماكن الطعام النظيفة.

التأكد من أن الطعام مطهو طازجا ويقدم ساخنا.

تجنب المواد النيئة أو غير المطهوة جيدا.

شرب الماء المعبأ أو المغلي فقط.

غسل اليدين جيدا قبل تناول الطعام، أو استخدام معقم اليدين.

تجنب منتجات الألبان غير الموثوقة.

استخدام أدوات وأطباق نظيفة قدر الإمكان.