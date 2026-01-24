إعلان

يؤذي القلب ويرفع الكوليسترول.. احذر تناول الطعام في هذه الحالة

كتب : مصراوي

02:00 م 24/01/2026

يؤذي القلب ويرفع الكوليسترول.. احذر تناول الطعام ف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- أسماء مرسي:

يلجأ الكثيرون لتناول الطعام خارج المنزل، بسبب ضيق الوقت، لكن هذه العادة تؤثر سلبا على الصحة، ما يزيد خطر الإصابة بالعديد من المضاعفات الصحية الخطيرة.

فيما يلي، تأثير تناول الطعام خارج المنزل باستمرار على جسمك، وفقا لموقع "businessinsider".

زيادة السعرات الحرارية

الأشخاص الذين يتناولون الطعام في المطاعم يستهلكون حوالي 200 سعرة حرارية أكثر من الذين يطهون الوجبات في المنزل، ويرجع ذلك إلى حجم الأطباق الكبير والإضافات المجانية مثل الخبز والزيت أو رقائق البطاطس والصلصات، ما يجعل الدماغ يظن أنك تناولت وجبة عادية، بينما في الواقع الكمية أكبر بكثير مما تحتاج.

ارتفاع مستويات الصوديوم والكوليسترول

تحتوي الوجبات المطهية في الخارج على نسب مرتفعة من الصوديوم والدهون المشبعة والدهون المتحولة، ما يرفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، الجفاف، مشكلات الكلى، وأمراض القلب.

زيادة الوزن ومخاطر السمنة

تناول الطعام خارج المنزل باستمرار يرتبط بزيادة الوزن ودهون الجسم، نتيجة لـ كبر حجم الوجبات وكثرة الأطعمة الشهية مثل النشويات واللحوم الدسمة والحلويات.

إرشادات لتناول الطعام خارج المنزل بأمان

وفقا لموقع "health"، بالنسبة لأولئك الذين يضطرون لتناول الطعام خارج المنزل، يمكن اتباع بعض الإجراءات للحد من المخاطر:

اختيار أماكن الطعام النظيفة.

التأكد من أن الطعام مطهو طازجا ويقدم ساخنا.

تجنب المواد النيئة أو غير المطهوة جيدا.

شرب الماء المعبأ أو المغلي فقط.

غسل اليدين جيدا قبل تناول الطعام، أو استخدام معقم اليدين.

تجنب منتجات الألبان غير الموثوقة.

استخدام أدوات وأطباق نظيفة قدر الإمكان.

تناول الطعام خارج المنزل تناول الطعام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شعبة الذهب: 522 جنيها زيادة في جرام الذهب بمصر خلال أسبوع بارتفاع 8.5%
اقتصاد

شعبة الذهب: 522 جنيها زيادة في جرام الذهب بمصر خلال أسبوع بارتفاع 8.5%
أكثر من 100 مليون جنيه.. كم يحتاج الزمالك لفتح قيده قبل غلق الميركاتو؟
رياضة محلية

أكثر من 100 مليون جنيه.. كم يحتاج الزمالك لفتح قيده قبل غلق الميركاتو؟
وصول رمضان صبحي من محبسه لحضور أولى جلسات الاستئناف على حكم حبسه
حوادث وقضايا

وصول رمضان صبحي من محبسه لحضور أولى جلسات الاستئناف على حكم حبسه
اعقلوا الأمور.. أسامة هيكل يعلق على قرار فرض ضرائب على الهواتف
أخبار مصر

اعقلوا الأمور.. أسامة هيكل يعلق على قرار فرض ضرائب على الهواتف
السيسي: "اللي استشهد مسقطش.. ده باقي"
أخبار مصر

السيسي: "اللي استشهد مسقطش.. ده باقي"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

- سعر الذهب اليوم في مصر يصل إلى قمة قياسية جديدة بالتعاملات الصباحية
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام