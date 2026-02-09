(أ ب)

حذر مسؤولون في قطاع الطيران الكوبي شركات الطيران من عدم كفاية الوقود اللازم لتزويد الطائرات بالوقود في الجزيرة، وذلك في إطار تقنين حاد لاستهلاك الطاقة في كوبا مع قطع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمدادات الوقود التي كانت تصل إلى كوبا من فنزويلا بشكل خاص، حسبما أكد طيار تجاري اليوم الاثنين.

وأفاد الطيار، في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس "أ ب" اليوم الإثنين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتعليق على الأمر، أنه تم إرسال إشعار إلى الشركات وموظفي شركات الطيران أمس، مشيرا إلى أنه على الرغم من حدوث مشاكل في التزود بالوقود سابقا، إلا أن إعلانا رسميا بهذا الحجم يعد أمرا استثنائيا حتى بالنسبة لجزيرة اعتادت على الأزمات المستمرة.

يأتي هذا الإجراء في ظل ضغوط سياسية يمارسها الرئيس ترامب على أمريكا اللاتينية، ما أدى فعليا إلى حرمان كوبا من الإمدادات النفطية من فنزويلا والمكسيك بصورة رئيسية.

وفي أواخر الشهر الماضي، وقع ترامب أمرا تنفيذيا يفرض تعريفة جمركية على أي سلع من الدول التي تبيع أو تزود كوبا بالنفط، وهي خطوة قد تفاقم أزمة الطاقة المتفاقمة في الجزيرة.

ويأتي ذلك في حين أعلنت شركة الطيران الكندية أير كندا اليوم الاثنين، تعليق رحلاتها إلى كوبا بسبب نقص وقود الطائرات في الجزيرة.

وقالت أكبر شركة طيران كندية إنها اتخذت هذا القرار بعد إعلان الحكومة الكوبية عن عدم توفر وقود الطائرات في المطارات الكوبية اعتبارا من الغد الثلاثاء.

وتعد سوق السياحة الكندية حيويا لاقتصاد كوبا. وقد صرحت وزارة الشؤون العالمية الكندية، وهي هيئة حكومية، بأن كندا ثاني أكبر مصدر للاستثمار المباشر في كوبا، لا سيما في قطاعي التعدين والسياحة، اللذين لم يتعافيا تماما من تداعيات جائحة كورونا.

وأعلنت أير كندا أنها ستسير رحلات جوية فارغة إلى كوبا خلال الأيام القادمة لنقل حوالي 3000 مسافر إلى بلادهم.

وأشار الطيار التجاري الذي تحدث عن الإخطار الكوبي إلى أنه في أخر مرة حدثت فيها مثل هذه الأزمة - قبل أكثر من عقد من الزمان - كانت الطائرات المتجهة إلى أوروبا تتزود بالوقود في ناساو أو جزر البهاما.

أما الآن، فيمكن لشركات الطيران الإقليمية تجنب المشاكل عن طريق جلب وقود إضافي، بينما يمكن لشركات أخرى التزود بالوقود في كانكون بالمكسيك، أو في جمهورية الدومينيكان.

ولم يتضح حتى الآن إلى متى سيستمر هذا الوضع، في حين رفض المسؤولون الكوبيون التعليق على الموضوع بشكل علني.