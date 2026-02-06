حسام موافي يحذر: 3 أمراض تفتح الشهية وتُفقد الوزن في آن واحد

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن فقدان الوزن غير المخطط له، خاصةً عندما يصاحبه شعور متزايد بالجوع، غالبًا ما يكون جرس إنذار ينبه لوجود سبب مرضي كامن يحتاج إلى تشخيص دقيق.

وقال الدكتور موافي خلال برنامجه "رب زدني علما" على قناة صدى البلد، إن من أبرز هذه الأسباب مرض السكري، مُوضحًا أنه في بعض الحالات، وخاصةً النوع الأول، يفقد الجسم قدرته على استخدام الجلوكوز بشكل سليم، مما يؤدي إلى خسارة الوزن بشكل ملحوظ رغم تناول الشخص للطعام بكميات كبيرة وزيادة شعوره بالجوع.

وأضاف أستاذ الحالات الحرجة أن فرط نشاط الغدة الدرقية يعد من الأمراض الشائعة أيضًا وراء هذه المفارقة، مشيرًا إلى أن هذا الخلل يجعل عملية الأيض تسير بسرعة هائلة، مما يتسبب في حرق السعرات الحرارية بشكل مفرط وفقدان الوزن حتى مع زيادة كمية الطعام، وغالبًا ما يرافقه أعراض أخرى كالعصبية الزائدة والتعرق والشعور العام بالإعياء.

وشدد موافي على أهمية فحص نشاط الغدة الدرقية عند أي شخص يعاني من النحافة غير المبررة، منوهًا إلى سبب آخر ربما يكون بسيطًا ولكنه شائع، ألا وهو وجود ديدان الأمعاء.

وأشار إلى أن هذه الطفيليات تعيش على غذاء الإنسان في الأمعاء، مما يحرم الجسم من العناصر الغذائية التي يتناولها، وبالتالي يؤدي إلى استمرار فقدان الوزن وضعف عام بالرغم من الحفاظ على شهية طبيعية أو حتى مرتفعة للطعام.