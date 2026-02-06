القيادة الأمريكية تعلن انتهاء التدريبات البحرية المشتركة مع السعودية

وكالات

أعلنت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، انتهاء التدريبات المشتركة مع الأسطول الغربي للقوات البحرية الملكية السعودية "إنديغو ديفندر 2026".

وقال قائد قوة المهام 55 الكابتن كيلي جونز، في بيان اليوم الجمعة، إنه كان من دواعي سروره الانضمام إلى شركائهم في القوات البحرية الملكية السعودية في نسخة أخرى من تدريبات إنديغو ديفندر.

وأشار جونز، إلى أن التدريبات أتاحت فرصة لتعزيز المستويين العملياتي والتكتيكي مع السعودية، مضيفًا: "ومن خلال مواصلة التدريب المشترك، نعزز قدرتنا الجماعية على دعم الأمن والاستقرار البحري في المنطقة".

وأوضح أن التدريبات ركزت على تعزيز قابلية التشغيل البيني والجاهزية بين القوات الأمريكية والأسطول الغربي للقوات البحرية الملكية السعودية.

وجهته، قال القنصل العام الأمريكي في جدة رفيق منصور، إن الشراكة الدائمة تتجلى بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في تدريبات مثل إنديغو ديفندر.

وأضاف منصور، "أن تعاوننا مع القوات البحرية الملكية السعودية يعزز تعاوننا الأمني ويؤكد التزامنا المشترك بالاستقرار والازدهار الإقليمي".

وبحسب بيان القيادة الأمريكية، شارك أكثر من 50 فرداً من القوات الأمريكية في التدريبات هذا العام، بمن فيهم فرق السيطرة على الأضرار والاشتباك البحري والأمن من البحرية الأمريكية ومشاة البحرية الأمريكية وخفر السواحل الأمريكي، كما شاركت المدمرة "يو أس أس ديلبرت دي بلاك" من فئة أرلي بيرك في التمرين.

ووفقًا للقيادة الأمريكية، فإن منطقة عمليات الأسطول الخامس الأمريكي تغطي ما يقرب من 2.5 مليون ميل مربع من المياه، وتشمل الخليج العربي وخليج عمان والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي وثلاثة ممرات مائية حيوية في مضيق هرمز وقناة السويس وباب المندب.