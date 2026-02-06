كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 4 سيدات لإعلانهن عن أعمال منافية للآداب عبر تطبيقات الهواتف في نطاق محافظتي الإسكندرية والدقهلية.

أكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام 4 سيدات، من بينهن اثنتان لهما معلومات جنائية سابقة، باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب للراغبين مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمات في نطاق محافظتي الإسكندرية والدقهلية، وبحوزتهن 4 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تثبت نشاطهن الإجرامي.

وبمواجهتهن، أقررن بالنشاط الإجرامي المنسوب إليهن على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات في الواقعة.