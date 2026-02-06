إعلان

الداخلية تضبط 4 سيدات لإعلانهن عن أعمال منافية للآداب عبر تطبيقات الهواتف

كتب : مصراوي

08:06 م 06/02/2026

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 4 سيدات لإعلانهن عن أعمال منافية للآداب عبر تطبيقات الهواتف في نطاق محافظتي الإسكندرية والدقهلية.

أكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام 4 سيدات، من بينهن اثنتان لهما معلومات جنائية سابقة، باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب للراغبين مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمات في نطاق محافظتي الإسكندرية والدقهلية، وبحوزتهن 4 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تثبت نشاطهن الإجرامي.

وبمواجهتهن، أقررن بالنشاط الإجرامي المنسوب إليهن على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات في الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الترويج للدعارة ضبط سيدات أعمال منافية للآداب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"المداح" و"الست موناليزا" و"هي كميا".. 10 مسلسلات على "Mbc مصر" في رمضان
مسرح و تليفزيون

"المداح" و"الست موناليزا" و"هي كميا".. 10 مسلسلات على "Mbc مصر" في رمضان
الداخلية تضبط 4 سيدات لإعلانهن عن أعمال منافية للآداب عبر تطبيقات الهواتف
حوادث وقضايا

الداخلية تضبط 4 سيدات لإعلانهن عن أعمال منافية للآداب عبر تطبيقات الهواتف
حسام موافي: القولون التقرحي مرض مناعي والانتفاخ المستمر يشير إلى مشكلة
أخبار مصر

حسام موافي: القولون التقرحي مرض مناعي والانتفاخ المستمر يشير إلى مشكلة
سر الهلوسات أثناء النوم.. لماذا يرى البعض أشياء غريبة؟
نصائح طبية

سر الهلوسات أثناء النوم.. لماذا يرى البعض أشياء غريبة؟
صراع مصري مثير.. رامي ربيعة يقود العين للفوز على الجزيرة بالدوري الإماراتي
رياضة عربية وعالمية

صراع مصري مثير.. رامي ربيعة يقود العين للفوز على الجزيرة بالدوري الإماراتي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان