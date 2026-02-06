إعلان

الزبيب.. 9 فوائد مذهلة للجسم والشعر

كتب - محمود عبده:

08:00 ص 06/02/2026

الزبيب

يعد الزبيب من المصادر الغنية بالحديد والنحاس الضروريين لتكوين خلايا الدم الحمراء ونقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، مما يجعله خيارا طبيعيا للوقاية من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، وفق ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

فوائد الزبيب للجسم

1- تحسين الذاكرة والقدرات العقلية
تناول الزبيب بانتظام يمكن أن يساعد في تعزيز الذاكرة وتحسين التركيز والقدرات الذهنية.


2- تقوية العظام
يحتوي الزبيب على الكالسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران أساسيان للحفاظ على كثافة العظام والوقاية من هشاشتها مع التقدم في العمر.

3- تحسين الهضم
الألياف الموجودة في الزبيب تساعد على تنشيط حركة الأمعاء وتقليل الإمساك، مما يدعم صحة الجهاز الهضمي بشكل طبيعي.

الزبيب


4- تنظيم مستويات السكر في الدم
الألياف في الزبيب تساهم في تنظيم مستوى السكر في الدم، ما يجعله خيارا مناسبا لمرضى السكري عند تناوله باعتدال.

5- دعم صحة القلب
يحتوي الزبيب على مضادات الأكسدة مثل البوليفينولات، التي تقلل الالتهابات وتعزز صحة القلب، وتخفض من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

6- حماية البشرة وتأخير الشيخوخة

مضادات الأكسدة في الزبيب تساعد على حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة، مما يقلل علامات الشيخوخة ويحافظ على نضارة البشرة.

7- تقوية الجهاز المناعي
يحتوي الزبيب على فيتامين C ومضادات الأكسدة، التي تعزز المناعة الطبيعية للجسم وتحميه من الالتهابات.

الزبيب

فوائد الزبيب الأسود للشعر

1- التقليل من الشيب المبكر
فيتامين C في الزبيب الأسود يعزز امتصاص المعادن الأساسية لصحة الشعر، ما يساعد على تأخير ظهور الشيب المبكر ومنح الشعر قوة ولمعانا طبيعيا.

2- حماية من ترقق الشعر
يغني الحديد الموجود في الزبيب الأسود الدورة الدموية ويزيد من وصول الدم لفروة الرأس، مما يغذي البصيلات ويحمي الشعر من التساقط والترقق.

الزبيب فوائد الزبيب زبيب

