لون البول.. ما الذي يمكن أن يكشفه عن صحتك؟

يشير لون البول إلى الكثير عن الحالة الصحية للجسم، وقد يكون مؤشرا مبكرا على بعض المشكلات الصحية، وفقا للطبيب الإسباني ديفيد سيسبيس، بحسب ما نشره موقع Gazeta.ru.

علامات يكشفها لون البول



اللون الأصفر

يكون البول عادة أصفر فاتح، وهو اللون الطبيعي الذي يشير إلى توازن السوائل في الجسم.

-البول الفاتح جدا: قد يدل على شرب كميات كبيرة من الماء.

-البول الداكن: غالبا ما يشير إلى الجفاف أو نقص السوائل.

اللون البرتقالي

يشير البول البرتقالي إلى مشاكل في الكبد أو المرارة، حيث يعجز الجسم عن التخلص من صبغة البيليروبين.

لكن في بعض الحالات، يكون اللون البرتقالي نتيجة تناول أدوية معينة، وليس بالضرورة علامة على مرض.



اللون الأحمر

يثير البول الأحمر القلق غالبا لأنه يشير إلى وجود دم، ما يستدعي فحصا طبيا عاجلا.

ومع ذلك، قد يظهر اللون الأحمر أيضا بعد تناول الشمندر أو أطعمة ملونة، ولا يعني بالضرورة وجود مشكلة صحية.



البول الأخضر أو الأزرق

تظهر أحيانا ألوان غير معتادة مثل الأخضر أو الأزرق، وغالبا ما يكون السبب:

-بعض الأدوية أو المكملات الغذائية.

-مواد التباين المستخدمة في الفحوصات الطبية، والتي تتحلل إلى أصباغ تفرزها الكلى.

-في حالات نادرة، اضطرابات التمثيل الغذائي، بما فيها زيادة الكالسيوم.



ويؤكد الطبيب سيسبيس أن التغيرات العابرة في لون البول غالبا ليست خطيرة، لكن الألوان غير المعتادة أو التغيرات المستمرة تستدعي استشارة الطبيب لتقييم الحالة بشكل دقيق.