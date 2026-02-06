إعلان

لون البول.. ما الذي يمكن أن يكشفه عن صحتك؟

كتب - محمود عبده:

06:00 ص 06/02/2026

تحليل البول

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يشير لون البول إلى الكثير عن الحالة الصحية للجسم، وقد يكون مؤشرا مبكرا على بعض المشكلات الصحية، وفقا للطبيب الإسباني ديفيد سيسبيس، بحسب ما نشره موقع Gazeta.ru.

علامات يكشفها لون البول


اللون الأصفر

يكون البول عادة أصفر فاتح، وهو اللون الطبيعي الذي يشير إلى توازن السوائل في الجسم.
-البول الفاتح جدا: قد يدل على شرب كميات كبيرة من الماء.

-البول الداكن: غالبا ما يشير إلى الجفاف أو نقص السوائل.

اللون البرتقالي

يشير البول البرتقالي إلى مشاكل في الكبد أو المرارة، حيث يعجز الجسم عن التخلص من صبغة البيليروبين.
لكن في بعض الحالات، يكون اللون البرتقالي نتيجة تناول أدوية معينة، وليس بالضرورة علامة على مرض.

تغير لون البول
اللون الأحمر

يثير البول الأحمر القلق غالبا لأنه يشير إلى وجود دم، ما يستدعي فحصا طبيا عاجلا.

ومع ذلك، قد يظهر اللون الأحمر أيضا بعد تناول الشمندر أو أطعمة ملونة، ولا يعني بالضرورة وجود مشكلة صحية.


البول الأخضر أو الأزرق

تظهر أحيانا ألوان غير معتادة مثل الأخضر أو الأزرق، وغالبا ما يكون السبب:

-بعض الأدوية أو المكملات الغذائية.

-مواد التباين المستخدمة في الفحوصات الطبية، والتي تتحلل إلى أصباغ تفرزها الكلى.

-في حالات نادرة، اضطرابات التمثيل الغذائي، بما فيها زيادة الكالسيوم.


ويؤكد الطبيب سيسبيس أن التغيرات العابرة في لون البول غالبا ليست خطيرة، لكن الألوان غير المعتادة أو التغيرات المستمرة تستدعي استشارة الطبيب لتقييم الحالة بشكل دقيق.

البول حليل بول حليل البول

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"إصابات سطحية".. النائب مجدي مسعود يطمئن الأهالي ويعتذر عن "لقاء الجمعة"
أخبار المحافظات

"إصابات سطحية".. النائب مجدي مسعود يطمئن الأهالي ويعتذر عن "لقاء الجمعة"
الحج 2026.. خطوات وضوابط استخراج شهادة الاستطاعة الصحية
أخبار مصر

الحج 2026.. خطوات وضوابط استخراج شهادة الاستطاعة الصحية

"علشان تدخل المعهد صعب بالحجاب".. روان عصام تكشف سبب استبعادها من مسلسل
زووم

"علشان تدخل المعهد صعب بالحجاب".. روان عصام تكشف سبب استبعادها من مسلسل
ترامب يطرح "قانون إنقاذ أمريكا": إثبات الجنسية وإلغاء التصويت عبر البريد
شئون عربية و دولية

ترامب يطرح "قانون إنقاذ أمريكا": إثبات الجنسية وإلغاء التصويت عبر البريد
بسبب تعويضات نزع الملكية.. برلماني يطالب باستدعاء رئيس الوزراء
أخبار مصر

بسبب تعويضات نزع الملكية.. برلماني يطالب باستدعاء رئيس الوزراء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ما أسباب تفاقم قوائم انتظار شراء السبائك في مصر؟ خبراء يفسرون
78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية
البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان
بعد تراجعه 140 دولارا.. خبراء يوضحون أسباب هبوط الذهب
العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت