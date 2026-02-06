إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة

كتب : مصراوي

10:18 ص 06/02/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 80 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الجمعة 6-2-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4325 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5565 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6490 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7415 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 51920 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 74150 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 230606 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 370750 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.47% إلى نحو 4849 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب في مصر سعر الذهب اليوم سبيكة الذهب سعر الذهب العالمي الجنيه الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خطوتان على إنجاز تاريخي.. منتخب مصر للشابات يضرب موعدا مع بنين في تصفيات
رياضة عربية وعالمية

خطوتان على إنجاز تاريخي.. منتخب مصر للشابات يضرب موعدا مع بنين في تصفيات
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة
نيسان تعلن عن تخفيض أسعار عدد من سياراتها خلال معرض أوتومورو 2026
أخبار السيارات

نيسان تعلن عن تخفيض أسعار عدد من سياراتها خلال معرض أوتومورو 2026
ما هي حمى الشيكونغونيا وكيف ينتقل الفيروس عبر البعوض؟
نصائح طبية

ما هي حمى الشيكونغونيا وكيف ينتقل الفيروس عبر البعوض؟
دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه 10 ساعات عن 4 مناطق بالجيزة اليوم
أخبار مصر

دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه 10 ساعات عن 4 مناطق بالجيزة اليوم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

طبول الحرب تقرع.. أمريكا لرعاياها: "غادروا إيران فورًا"
78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية