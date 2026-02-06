كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 80 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الجمعة 6-2-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4325 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5565 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6490 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7415 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 51920 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 74150 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 230606 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 370750 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.47% إلى نحو 4849 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.