ارتفاع حرارة ورياح.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل
كتب : محمد نصار
شبورة مائية
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس خلال الفترة من السبت 7 فبراير 2026 إلى الأربعاء 11 فبراير 2026 على مختلف أنحاء الدولة.
وقالت الأرصاد في بيان، إنه يستمر الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لتكون درجات الحرارة المتوقعة كالتالي: على السواحل الشمالية (26:22)، والقاهرة الكبرى والوجه البحري (27:24)، وجنوب البلاد (32:26).
وأضافت الهيئة أنه يسود طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهارًا شمالًا، ومائل للحرارة جنوبًا، بارد ليلًا.
وتشهد بعض المناطق شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.
وأشارت الأرصاد إلى نشاط رياح من السبت 7 فبراير إلى الأربعاء 11 فبراير على فترات متقطعة في مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال ووسط سيناء.
اقرأ أيضا:
"البحوث الفلكية" يعلن موعد غرة شهر رمضان
العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت