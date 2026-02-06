ارتفاع حرارة ورياح.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس خلال الفترة من السبت 7 فبراير 2026 إلى الأربعاء 11 فبراير 2026 على مختلف أنحاء الدولة.

وقالت الأرصاد في بيان، إنه يستمر الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لتكون درجات الحرارة المتوقعة كالتالي: على السواحل الشمالية (26:22)، والقاهرة الكبرى والوجه البحري (27:24)، وجنوب البلاد (32:26).

وأضافت الهيئة أنه يسود طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهارًا شمالًا، ومائل للحرارة جنوبًا، بارد ليلًا.

وتشهد بعض المناطق شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى نشاط رياح من السبت 7 فبراير إلى الأربعاء 11 فبراير على فترات متقطعة في مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال ووسط سيناء.

