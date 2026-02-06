إعلان

ارتفاع حرارة ورياح.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

كتب : محمد نصار

06:00 ص 06/02/2026

شبورة مائية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس خلال الفترة من السبت 7 فبراير 2026 إلى الأربعاء 11 فبراير 2026 على مختلف أنحاء الدولة.

وقالت الأرصاد في بيان، إنه يستمر الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لتكون درجات الحرارة المتوقعة كالتالي: على السواحل الشمالية (26:22)، والقاهرة الكبرى والوجه البحري (27:24)، وجنوب البلاد (32:26).

وأضافت الهيئة أنه يسود طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهارًا شمالًا، ومائل للحرارة جنوبًا، بارد ليلًا.

وتشهد بعض المناطق شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى نشاط رياح من السبت 7 فبراير إلى الأربعاء 11 فبراير على فترات متقطعة في مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال ووسط سيناء.

اقرأ أيضا:

"البحوث الفلكية" يعلن موعد غرة شهر رمضان

العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس حالة الطقس الأرصاد شبورة مائية

"تحقيق شامل".. الصحة تكشف تطورات وفاة طفل خلال حشو ضرس
"مزاد عالمي" حمام زاجل بـ1.6 مليون يورو لهذا السبب
من أسماك القرش إلى الزهور غير العادية.. ما الذي يخفيه أكبر كهف في العالم؟
"ذبحته أمام أخيه.. وعشماوي في انتظارها".. تفاصيل جريمة "غرام" البشعة في
بسبب تعويضات نزع الملكية.. برلماني يطالب باستدعاء رئيس الوزراء
