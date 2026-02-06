دراسة بريطانية: رائحة الزيوت العطرية تحسن الذاكرة وتنشط الدماغ

أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون بريطانيون أن استنشاق مزيج مختار بعناية من الزيوت العطرية قد يحسن الذاكرة والانتباه ووظائف الدماغ، ويزيد من النشاط الذهني ويقلل من التعب أثناء أداء المهام المعقدة، بحسب موقع Lenta.ru.

التجربة العلمية

شارك في التجربة 90 متطوعا، تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات:

-المجموعة الأولى:

أدت مهاما إدراكية في غرفة معطرة بمزيج الزيوت العطرية الجديد "Genius".

-المجموعة الثانية:

أدت المهام في غرفة معطرة برائحة الميرمية، والتي أظهرت سابقا تأثيرا إيجابيا على الذاكرة.

-المجموعة الثالثة:

كانت في غرفة بدون أي معطرات، ولم يعلم المشاركون أن الرائحة كانت جزءا من التجربة.

نتائج الدراسة

أظهرت النتائج أن المجموعة التي استنشقت مزيج Genius تفوقت بشكل واضح في أداء المهام المتعلقة بتذكر الكلمات، والذاكرة العاملة، والحسابات المعقدة. كما شعر أفرادها بنشاط أكبر وتعب أقل بعد الانتهاء من الاختبارات.

وأظهرت قياسات تدفق الدم في الدماغ باستخدام التحليل الطيفي للأشعة تحت الحمراء القريبة زيادة في النشاط الأيضي للدماغ لدى أفراد المجموعة الأولى، مقارنة بأفراد المجموعة التي استنشقت زيوت الميرمية.

مكونات مزيج Genius

يحتوي مزيج "Genius" العطري على زيوت مستخرجة من:

-الباتشولي

-البرغموت

-الغريفون

-الهيل

-اللبان

-إكليل الجبل

-الليمون

وأشار الباحثون إلى أن كل زيت من هذه الزيوت أثبت سابقا تأثيرا إيجابيا على الذاكرة والتركيز، لكن المزج بين هذه الزيوت أعطى نتائج أفضل من استخدامها منفردة.