إعلان

ترامب يشيد برئيس السلفادور ويصف سجون بلاده بـ"الإنسانية"

كتب : مصراوي

06:07 م 05/02/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس السلفادوري نجيب بوكيلي خلال كلمته في الإفطار الوطني للصلاة، واصفًا إياه بأنه "حليف رائع" و"واحد من الأشخاص المفضلين لدي". وقال ترامب: "لقد كان مذهلاً للغاية، وكان حليفًا رائعًا لهذا البلد".

وكان بوكيلي قد تحدث في وقت سابق خلال نفس الحدث.

وخلال كلمته، تطرق ترامب إلى السجون في السلفادور، وقال إن بوكيلي "يدير سجونًا كبيرة جدًا… ويقومون بعمل إنساني جدًا، لكنها سجون قوية جدًا".

يُذكر أن إدارة ترامب أرسلت المئات من المهاجرين المرحلين إلى السلفادور، بما في ذلك عشرات إلى السجن الضخم المعروف باسم مركز احتجاز مكافحة الإرهاب (Cecot).

من جانبه، أفاد سجناء سابقون في Cecot لقناة سي إن إن أنهم تعرضوا للضرب من قبل الحراس، وتعرضوا لإطلاق النار عليهم بالرصاص المطاطي، وحُرموا من الرعاية الطبية الكافية وحقوقهم القانونية لمدة أشهر داخل السجن الضخم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب الرئيس الأمريكي الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أمينة أردوغان من القاهرة: نسعى لتعزيز جسور النوايا الحسنة مع مصر
شئون عربية و دولية

أمينة أردوغان من القاهرة: نسعى لتعزيز جسور النوايا الحسنة مع مصر
المتهم الـ15 في قضية المخدرات الكبرى: أنا مهندس وأبني دكتور ومعرفش حاجة
حوادث وقضايا

المتهم الـ15 في قضية المخدرات الكبرى: أنا مهندس وأبني دكتور ومعرفش حاجة
طلعوه من قبره بعد 289 يومًا.. جثة قتيل البداري تفضح مؤامرة الزوجة والشقيق
أخبار المحافظات

طلعوه من قبره بعد 289 يومًا.. جثة قتيل البداري تفضح مؤامرة الزوجة والشقيق
الزمالك يتعرض لعقوبة إيقاف قيد جديدة من فيفا
رياضة عربية وعالمية

الزمالك يتعرض لعقوبة إيقاف قيد جديدة من فيفا
هل تناول البيض يوميًا يقلل خطر الزهايمر؟
نصائح طبية

هل تناول البيض يوميًا يقلل خطر الزهايمر؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ما أسباب تفاقم قوائم انتظار شراء السبائك في مصر؟ خبراء يفسرون
78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية
البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان
بعد تراجعه 140 دولارا.. خبراء يوضحون أسباب هبوط الذهب
العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت