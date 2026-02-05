ترامب يشيد برئيس السلفادور ويصف سجون بلاده بـ"الإنسانية"

وكالات

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس السلفادوري نجيب بوكيلي خلال كلمته في الإفطار الوطني للصلاة، واصفًا إياه بأنه "حليف رائع" و"واحد من الأشخاص المفضلين لدي". وقال ترامب: "لقد كان مذهلاً للغاية، وكان حليفًا رائعًا لهذا البلد".

وكان بوكيلي قد تحدث في وقت سابق خلال نفس الحدث.

وخلال كلمته، تطرق ترامب إلى السجون في السلفادور، وقال إن بوكيلي "يدير سجونًا كبيرة جدًا… ويقومون بعمل إنساني جدًا، لكنها سجون قوية جدًا".

يُذكر أن إدارة ترامب أرسلت المئات من المهاجرين المرحلين إلى السلفادور، بما في ذلك عشرات إلى السجن الضخم المعروف باسم مركز احتجاز مكافحة الإرهاب (Cecot).

من جانبه، أفاد سجناء سابقون في Cecot لقناة سي إن إن أنهم تعرضوا للضرب من قبل الحراس، وتعرضوا لإطلاق النار عليهم بالرصاص المطاطي، وحُرموا من الرعاية الطبية الكافية وحقوقهم القانونية لمدة أشهر داخل السجن الضخم.