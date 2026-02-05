إعلان

ليلة سقوط "مافيا الدرون" في كمين الزاوية الحمراء

كتب : مصراوي

06:10 م 05/02/2026

عناصر التشكيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بينما كان العالم الافتراضي يضج بالإعلانات التجارية المعتادة، كانت أعين البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة تترصد حركة مريبة على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي.

لم يكن العرض هذه المرة سلعة عادية، بل عيونا طائرة (درون) مزودة بكاميرات تصوير دقيقة، تُعرض للبيع خلسة وبعيداً عن أعين الرقابة، وفي تحدٍ سافر للقوانين التي تحظر حيازة هذه الأجهزة دون تصاريح أمنية مشددة.

بدأت خيوط القضية حينما رصدت المعلومات الاستخباراتية أحد الأشخاص وهو يعرض طائرة "درون" متطورة للبيع. لم ينتظر رجال المباحث طويلاً؛ فبعد تقنين الإجراءات وتحديد ساعة الصفر، انطلقت قوة أمنية صوب دائرة قسم شرطة "الزاوية الحمراء".

وفي لحظة خاطفة، سقط المتهم الأول متلبساً وبحوزته الطائرة المحظورة، لتفتح هذه الضبطية الصغيرة الباب أمام كنز معلوماتي لم يكن متوقعاً.

بمواجهة المتهم وتضييق الخناق عليه، أرشد عن المصدر الأساسي لهذه الأجهزة المحظورة. وباحترافية أمنية عالية، داهمت القوات وكر "الموردين"، لتجد نفسها أمام شبكة منظمة مكونة من 5 أشخاص، اتخذوا من التجارة في التكنولوجيا الممنوعة طريقاً للثراء السريع.

عند تفتيش الموقع، كانت المفاجأة التي أذهلت الجميع؛ عثر على 46 طائرة "درون" مختلفة الطرازات، جميعها مجهزة بكاميرات تصوير عالية الدقة، وجاهزة للبيع دون أي تصاريح رسمية. م

بمواجهة المتهمين الستة (البائع الأول والموردين الخمسة)، انهاروا أمام الأدلة الدامغة والكميات الضخمة المضبوطة، وأقروا بحيازتهم للطائرات بقصد الاتجار والربح المادي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

درون طائرات كاميرات الزاوية الحمراء البحث الجنائي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب: أصبحنا قريبين جدا من إنهاء الحرب في السودان وأوكرانيا
شئون عربية و دولية

ترامب: أصبحنا قريبين جدا من إنهاء الحرب في السودان وأوكرانيا
مدرب صن داونز: "المسؤولون في جنوب أفريقيا يزورون الحكام ليلا"
رياضة عربية وعالمية

مدرب صن داونز: "المسؤولون في جنوب أفريقيا يزورون الحكام ليلا"
تمهيدًا لعرضه على الرئيس.. "مدبولي" يتسلم تقرير تطوير الإعلام المصري
أخبار مصر

تمهيدًا لعرضه على الرئيس.. "مدبولي" يتسلم تقرير تطوير الإعلام المصري
تاجرة مخدرات وعطار وملاكم.. مهن نجوم دراما رمضان 2026
زووم

تاجرة مخدرات وعطار وملاكم.. مهن نجوم دراما رمضان 2026
منها مكافحة السرطان.. 6 أشياء تحدث لجسمك عند تناول العسل الأسود
نصائح طبية

منها مكافحة السرطان.. 6 أشياء تحدث لجسمك عند تناول العسل الأسود

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ما أسباب تفاقم قوائم انتظار شراء السبائك في مصر؟ خبراء يفسرون
78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية
البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان
بعد تراجعه 140 دولارا.. خبراء يوضحون أسباب هبوط الذهب
العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت