هل يمكن الوقاية من الإصابة بالسرطان؟.. مسؤول بالصحة يوضح

قالت الدكتورة نيرفانا حسين، مقرر اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية بوزارة الصحة، إنه لا يمكن الجزم بوجود وسائل وقاية كاملة تمنع الإصابة بالأورام السرطانية بشكل مطلق، إلا أنه يمكن تقليل احتمالات الإصابة من خلال تجنب عوامل الخطر المسببة للمرض.

وأوضحت "حسين" في فيديو توعوي، أن التدخين يُعد العامل الرئيسي والأكثر خطورة، لارتباطه بجميع أنواع السرطانات تقريبًا، مشددة على أهمية الإقلاع عنه كخطوة أساسية للحد من معدلات الإصابة.

وأضافت أن اتباع نمط حياة صحي يلعب دورًا محوريًا في تقليل خطر الإصابة بالأورام، ويشمل ذلك الالتزام بالتغذية السليمة، وممارسة الرياضة بانتظام، والحفاظ على وزن صحي، لما لهذه العوامل من تأثير مباشر في دعم صحة الجسم وتقليل احتمالات الإصابة بالسرطان.

وشددت مقرر اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية على ضرورة التوجه إلى أقرب منشأة صحية لإجراء الفحوصات الدورية، مؤكدة أن الاكتشاف المبكر للأورام يُعد العامل الأهم في الوصول إلى الشفاء التام ورفع نسب التعافي.