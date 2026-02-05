دور جهاز المناعة في الشيخوخة.. إليك ما كشفه العلم حديثًا

أوضحت دراسة علمية حديثة أن الشيخوخة المبكرة قد لا تكون مجرد نتيجة طبيعية لتلف الخلايا مع مرور الوقت، بل قد تنشأ بسبب استجابة مناعية مزمنة يطلقها الجسم عند فشله في إصلاح الأضرار التي تصيب الحمض النووي (DNA).

ونُشرت الدراسة في مجلة Science، وأظهرت أن خللاً في أحد أنظمة إصلاح الـDNA يؤدي إلى تفاعل متسلسل داخل الخلية، ينتهي بتنشيط الجهاز المناعي بشكل مزمن، ما يسرّع مظاهر التقدّم في العمر، بل وقد يبدأ هذا التأثير منذ المراحل المبكرة من الحياة.

في الظروف الطبيعية، يعمل الـDNA كـ"دليل تعليمات" للخلايا، بينما تقوم بروتينات معينة بدور مساعد يظهر عند الحاجة ثم يختفي. لكن أحيانًا تلتصق هذه البروتينات بالـDNA بشكل دائم، مكوّنة تشابكات خطيرة تعيق عمل الخلية.

ويقوم بروتين متخصص يُعرف باسم SPRTN عادةً بإزالة هذه التشابكات السامة. لكن عندما يفشل البروتين في أداء وظيفته، تتراكم الأضرار داخل الخلية، ما يؤدي إلى اضطراب انقسامها وتكوّن نوى صغيرة غير مستقرة تحتوي على DNA تالف.

وتكشف المفاجأة أن الجسم يفسّر هذه النوى التالفة على أنها تهديد، مما ينشط مسارًا مناعيًا يُعرف باسم GAS-STING، وهو نظام دفاعي عادةً لمكافحة الفيروسات. لكن في هذه الحالة، يأتي التهديد من داخل الخلية نفسها، فيدخل الجسم في حالة التهاب مزمن، أحد أبرز العوامل المرتبطة بالشيخوخة المبكرة وأمراض التقدّم في العمر.

لتأكيد النتائج، درس العلماء مرضًا وراثيًا نادرًا يُعرف بـ متلازمة رويز-آلفس، الذي يصيب الأطفال ويؤدي إلى مظاهر شيخوخة مبكرة وزيادة خطر الإصابة بسرطان الكبد. وعند تعطيل المسار المناعي المسؤول عن الالتهاب في نماذج حيوانية، توقفت أعراض الشيخوخة المبكرة وتحسّنت فرص البقاء، ما يؤكد أن المشكلة ليست فقط في تلف الـDNA، بل في رد فعل الجسم عليه.

وتشير الدراسة إلى أن فهم هذه الآلية يفتح الباب أمام علاجات جديدة تستهدف المسارات المناعية المرتبطة بتلف الخلايا، بدل التركيز فقط على الأعراض. ويأمل الباحثون أن يسهم هذا الاكتشاف في تطوير علاجات لأمراض الشيخوخة المبكرة، الالتهابات المزمنة، وربما بعض السرطانات المرتبطة بالضرر الوراثي.

