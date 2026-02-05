كيف تساهم الشوكولاتة الداكنة في صحة الجسم وتأخير الشيخوخة؟

أظهرت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Aging أن ارتفاع مستويات مركب طبيعي يُعرف باسم الثيوبرومين في الدم، والموجود بكميات ملحوظة في الكاكاو والشوكولاتة الداكنة، يرتبط بانخفاض العمر البيولوجي مقارنة بالعمر الزمني الفعلي للأشخاص المشاركين.

ويُعد العمر البيولوجي مؤشراً على حالة الخلايا والأنسجة في الجسم، ويختلف عن العمر الزمني بعدد السنوات. فكلما كان العمر البيولوجي أقل، دلّ ذلك على صحة خلوية أفضل وانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

وأوضحت الدراسة أن الأشخاص الذين سجلوا مستويات أعلى من الثيوبرومين أظهروا علامات بيولوجية توحي بتباطؤ عمليات الشيخوخة، مع التأكيد على أن ذلك لا يعني بالضرورة أن تناول الشوكولاتة الداكنة يوقف التقدم في العمر.

ينتمي الثيوبرومين إلى عائلة الميثيل زانثين، وتشير أبحاث سابقة إلى أنه قد يحسن ضغط الدم، ويقلل الالتهابات، ويدعم صحة القلب، وهو ما ينعكس إيجابياً على صحة الخلايا مع التقدم في العمر. كما تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مركبات مضادة للأكسدة، أبرزها البوليفينولات والفلافانولات، التي تقلل الإجهاد التأكسدي في الجسم، أحد العوامل الرئيسية المرتبطة بالشيخوخة والأمراض المزمنة.

وتحتوي الشوكولاتة الداكنة، خصوصًا التي تحتوي على 70% كاكاو أو أكثر، على نسب من مضادات الأكسدة تفوق بكثير تلك الموجودة في الشوكولاتة بالحليب أو البيضاء. وقد أظهرت الدراسات السابقة أن هذه المركبات تساعد على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، ودعم الوظائف الإدراكية، وربما تقليل خطر الإصابة باضطرابات معرفية، إضافة إلى تأثيرها الإيجابي المحتمل على المزاج عبر محور الأمعاء–الدماغ.

ورغم هذه الفوائد، يحذر الخبراء من الإفراط في تناول الشوكولاتة الداكنة بسبب محتواها العالي من السعرات الحرارية والدهون، موصين بالاكتفاء بما يعادل نصف أونصة إلى أونصة واحدة يوميًا ضمن نظام غذائي متوازن.

ويخلص الخبراء إلى أن الشوكولاتة الداكنة، بفضل مركباتها النشطة، قد تساهم في دعم الشيخوخة الصحية، لكنها لا تغني عن نمط الحياة المتوازن والغذاء المتنوع، الذي يظل العامل الأكثر أهمية للحفاظ على صحة الجسم مع التقدم في العمر.

