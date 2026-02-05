

وكالات

هاجم وزير خارجية إيران عباس عراقجي، المستشار الألماني فريدريش ميرتس، واصفا إياه بأنه رمز للسذاجة، ومعتبرا أن ألمانيا كانت محركا لتقدم أوروبا وتحولت إلى محرك للتراجع".

وفي تصريحات نشرها على منصة إكس، أشار عراقجي إلى أن ما جرى في سبتمبر الماضي في نيويورك، حين سعت الدول الأوروبية الثلاث لإعادة فرض عقوبات أممية على إيران "بإصرار من ميرتس"، يوضح فشل برلين في فهم الواقع السياسي.

وأضاف أن ميرتس يتوسل اليوم للعودة إلى المفاوضات نفسها التي انسحب منها قبل أشهر، قائلا: "كانت ألمانيا ذات يوم محركا لتقدم أوروبا، أما الآن فقد تحولت إلى محرك للتراجع، للأسف، واجهنا نحن الإيرانيون أمثلة أخرى عديدة على سذاجة ميرتس السياسية وشخصيته البغيضة".

واستنكر عراقجي ما وصفه بـ"ابتهاج ميرتس" لمقتل أكثر من 1000 إيراني في الهجمات الإسرائيلية في يونيو 2025، قائلا: إن تلك المواقف كشفت عن عدائه الواضح للشعب الإيراني.

وأكد وزير الخارجية الإيراني، أن بلاده لطالما رحبت بعلاقات قوية مع ألمانيا، معربا عن أسفه لأن يمثل شخص مثل ميرتس ألمانيا على الساحة الدولية، آملا في عودة قيادة أكثر نضجا ونزاهة إلى برلين.

تأتي تصريحات عراقجي ردا على تغريدة حديثة للمستشار الألماني كتب فيها: "نرغب بالعمل مع دول الخليج لتعزيز السلام في المنطقة، إلا أن التطورات في إيران تعرقل ذلك يجب وقف العنف نحن مستعدون لزيادة الضغط والدخول في محادثات تهدف إلى إنهاء البرنامج النووي الإيراني سريعا"، وفقا لروسيا اليوم.