يُحتفل في الرابع من فبراير من كل عام باليوم العالمي لمكافحة السرطان، وفي هذه المناسبة أكد الأكاديمي إيفان ستيليدي أن تغيّرات أيضية و اختلالات هرمونية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالأورام، نقلا عن " تاس".

وأشار إلى أن السمنة تعد من أبرز عوامل الخطر، موضحًا أن نحو ثلث جميع الأورام الخبيثة يرتبط بزيادة الوزن. وقال: "هناك عدد من التغيرات الأيضية والاختلالات الهرمونية المصاحبة للسمنة تعزز احتمال الإصابة بالسرطان، حيث تعمل السمنة عبر آليات متعددة تزيد تأثير هذه العوامل".

وأضاف ستيليدي أن تناول اللحوم الحمراء والمصنعة، مثل السجق واللحم المقدد والهوت دوغ، يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم. كما شدد على أن الكحول يزيد بشكل واضح من احتمالات الإصابة بالأورام، في حين أن الخضراوات والأطعمة الغنية بالألياف تقلل من هذا الخطر.

وفيما يخص إزالة الشامات للوقاية من سرطان الجلد، وأوضح ستيليدي أن القرار يجب أن يكون بيد الطبيب المختص فقط، مشددًا على أن إزالة الشامات السليمة احتياطيًا لا فائدة منها. وقال: "بعض الشامات تحمل خطر الإصابة بسرطان الجلد، وأخرى لا تشكل تهديدًا. لذلك، يجب استشارة طبيب مختص لتقييم احتمالية تحول الشامة إلى ورم خبيث قبل أي إجراء".

ويهدف اليوم العالمي لمكافحة السرطان، الذي أعلنه الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، إلى زيادة الوعي بأهمية تشخيص الأورام مبكرًا ومعالجتها، وتسليط الضوء على سبل الوقاية من عوامل الخطر المرتبطة بنمط الحياة.

أقرأ أيضًا:



شاب يصعد على سطح طائرة ويؤخر الرحلة ساعتين لهذا السبب



مع اقتراب عيد الحب.. 3 أبراج تنتظر الهدايا بفارغ الصبر

نوع توابل أغلى من الذهب.. كنز في مطبخك يقوي قلبك ويعالج القولون ويخفض السكر



أعراض تظهر قبل أسابيع من ظهور السرطان ... راقبها



علامات غير متوقعة تكشف نقص فيتامين د.. احذر