من تعزيز النوم إلى حماية المفاصل… إليك الفوائد الصحية للكرز

يعتبر الكرز خيارًا غذائيًا مميزًا يجمع بين القيمة الغذائية العالية والسعرات الحرارية المنخفضة، ما يجعله إضافة مثالية للنظام الغذائي اليومي، فهو غني بالفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية النشطة التي تدعم الصحة العامة وتقي من العديد من الأمراض.

تشير الأبحاث إلى أن تناول الكرز، خاصة الحامض، قد يساهم في خفض مستويات بروتين CRP في الدم، وهو مؤشر للالتهابات في الجسم. وتقليل الالتهابات يلعب دورًا مهمًا في الوقاية من أمراض مزمنة مثل السكري والسرطان وأمراض القلب.

كما أظهرت الدراسات أن شرب عصير الكرز الحامض بعد التمارين الرياضية يقلل من آلام العضلات والتعب، ويسرّع عملية التعافي، مع تحسن الأداء البدني وانخفاض الشعور بالألم بعد الجهد المكثف.

ويحتوي الكرز على الميلاتونين، الهرمون الطبيعي المسؤول عن تنظيم النوم، ما قد يساعد على تحسين مدة النوم وجودته، خاصة لدى من يعانون الأرق، رغم الحاجة لمزيد من الدراسات لتأكيد هذه الفوائد.

ويُرتبط تناول الكرز بانخفاض مستويات الكوليسترول الكلي والضار LDL، والمساعدة في خفض ضغط الدم، بفضل مضادات الأكسدة والألياف والبوتاسيوم التي يحتويها، ما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

وبفضل محتواه المنخفض من السكر والسعرات الحرارية وارتفاع نسبة الألياف، يُعد الكرز خيارًا مناسبًا للتحكم في الوزن، كما يساعد مؤشره الغلايسيمي المنخفض على استقرار مستويات السكر في الدم.

ويوفر الكرز كميات جيدة من فيتامين C، الذي يساهم في إنتاج الكولاجين وحماية البشرة من أضرار الشمس وتقليل التصبغات، ما يعزز صحة الجلد ونضارته.

تشير بعض الأبحاث الأولية إلى أن تناول الكرز قد يساعد في خفض مستويات حمض اليوريك في الجسم، ما يخفف آلام المفاصل المرتبطة بمرض النقرس، إذ لوحظ انخفاض نوبات الألم لدى المصابين خلال أيام قليلة من تناوله.

كما يسهم محتوى الكرز من الألياف والأنثوسيانينات في تحسين استجابة الجسم للإنسولين، ما قد يكون مفيدًا لمرضى السكري من النوع الثاني، مع ضرورة الاعتدال لتجنب ارتفاع السكر.

يمكن تناول الكرز طازجًا، أو إضافته إلى السلطات والعصائر، أو استخدامه مجمدًا في العصائر والحبوب، مع الالتزام بالاعتدال لتجنب أي اضطرابات في الجهاز الهضمي لدى بعض الأشخاص.

