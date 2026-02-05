دراسة تكشف.. تغيير نمط الحياة يمكن أن يمنع 40% من حالات السرطان

د ب أ:

كشف تحليل عالمي حديث، نُشر في مجلة Nature Medicine، أن ما يقارب 40% من حالات السرطان حول العالم في عام 2022 كانت مرتبطة بعوامل يمكن تجنبها من خلال تغييرات نمط الحياة والسيطرة على المخاطر البيئية.

قاد الدراسة إيزابيل سورجوموتارام من الوكالة الدولية لأبحاث السرطان في ليون الفرنسية، وأظهرت النتائج أن التبغ والكحول والعدوى كانت أبرز عوامل الخطر المرتبطة بهذه الحالات القابلة للوقاية. ووفق الدراسة، كان بالإمكان تجنب نحو 30% من حالات السرطان لدى النساء و45% لدى الرجال. ومن إجمالي 18.7 مليون حالة سرطان جديدة سجلت عالميًا في 2022، يُعتقد أن حوالي 7 ملايين حالة كان يمكن الوقاية منها، أي ما يمثل نحو 38% من الإجمالي.

اعتمد الباحثون على بيانات عالمية لربط حالات السرطان الجديدة بعوامل خطر مثبتة علميًا، شملت المخاطر السلوكية مثل التدخين، بالإضافة إلى التعرضات البيئية والمهنية. وأشارت الدراسة إلى أن أنماط الخطر تختلف حسب المنطقة والجنس: ففي أفريقيا جنوب الصحراء، كان نحو 38% من حالات السرطان لدى النساء قابلة للوقاية، مقارنة بحوالي 25% في شمال أفريقيا وغرب آسيا، حيث كانت العدوى السبب الرئيسي القابل للوقاية. أما في أوروبا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا، فكان التبغ هو العامل المهيمن.

وفيما يتعلق بدور الحكومة والفرد، قال الباحث المشارك أندريه إلباوي من منظمة الصحة العالمية: "توفر النتائج أول نظرة عالمية لحصة حالات السرطان المنسوبة إلى عوامل يمكن الوقاية منها، وفهم الأنماط الإقليمية يساعد الحكومات والأفراد على اتخاذ خطوات فعّالة لتقليل المخاطر".

وأشارت سورجوموتارام إلى أن معالجة هذه الأسباب القابلة للوقاية تعد من أكثر الطرق فاعلية للحد من العبء العالمي المتزايد للسرطان، مشيرة إلى أن بيانات منظمة الصحة العالمية تتوقع ارتفاع حالات السرطان بنسبة 50% بحلول عام 2040 إذا استمرت الاتجاهات الحالية دون تدخل.





