رياح وأمطار وارتفاع الحرارة.. توقعات حالة طقس الـ6 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء، إنه يسود الـ6 أيام المقبلة، طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهاراً على أغلب الأنحاء، بارد ليلاً.

وأفادت "الهيئة"، بحسب بيانها، أن حالة الطقس اعتبارًا من من الجمعة 6 فبراير 2026 إلى الثلاثاء 10 فبراير 2026 تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها أمطار ورياح بعدد من المناطق.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة تشهد استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء؛ ليسود طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهاراً شمالًا مائل للحرارة جنوبًا، بارد ليلًا، وتكون درجات الحرارة على:

السواحل الشمالية: (22:27) درجة.

القاهرة الكبرى والوجه البحري: (25:26) درجة.

جنوب البلاد: (27:32) درجة.

وأوضحت "الأرصاد"، أن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة تشهد شبورة مائية من 3 إلى 10 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبينت أن حالة الطقس تشهد فرص أمطار خفيفة الجمعة 6 فبراير، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة، تشهد نشاطًا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال ووسط سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة العظمى والصغرى من الجمعة 6 فبراير إلى الثلاثاء 10 فبراير 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

الجمعة 6 فبراير: العظمى 25 والصغرى 16.

السبت 7 فبراير: العظمى 26 والصغرى 18.

الأحد 8 فبراير: العظمى 26 والصغرى 14.

الإثنين 9 فبراير: العظمى 26 والصغرى 17.

الثلاثاء 10 فبراير: العظمى 25 والصغرى 16.

السواحل الشمالية:

الجمعة 6 فبراير: العظمى 24 والصغرى 13.

السبت 7 فبراير: العظمى 27 والصغرى 16.

الأحد 8 فبراير: العظمى 23 والصغرى 12.

الإثنين 9 فبراير: العظمى 24 والصغرى 14.

الثلاثاء 10 فبراير: العظمى 22 والصغرى 14.

شمال الصعيد:

الجمعة 6 فبراير: العظمى 27 والصغرى 12.

السبت 7 فبراير: العظمى 28 والصغرى 11.

الأحد 8 فبراير: العظمى 29 والصغرى 12.

الإثنين 9 فبراير: العظمى 29 والصغرى 14.

الثلاثاء 10 فبراير: العظمى 27 والصغرى 13.

جنوب الصعيد:

الجمعة 6 فبراير: العظمى 30 والصغرى 13.

السبت 7 فبراير: العظمى 31 والصغرى 14.

الأحد 8 فبراير: العظمى 31 والصغرى 14.

الإثنين 9 فبراير: العظمى 32 والصغرى 16.

الثلاثاء 0 فبراير: العظمى 31 والصغرى 14.

