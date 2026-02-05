

وكالات

شن الاحتلال غارات وقصفا مدفعيا على المناطق الشرقية لمدينة غزة وشماليّ القطاع، بالتزامن مع إطلاق نار باتجاه الأحياء الشرقية والشمالية للقطاع.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات نسف لمبان سكنية داخل ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" في جباليا شمالي قطاع غزة.

وأطلقتالمروحيات الإسرائيلية النار في مناطق شمال رفح وشرقي خان يونس، إذ تم استشهاد "بهاء محمد الفجم" برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس.

وارتفع عدد الضحايا جراء غارات الاحتلال على مناطق متفرقة بالقطاع منذ فجر الأربعاء إلى نحو 25 شهيدا، إضافة إلى أكثر من 40 جريحا.

وبالتوازي مع ذلك، تواصل قوات الاحتلال استخدام ذريعة تعرض قواتها لإطلاق نار فيما يعرف بـ"الخط الأصفر" لتنفيذ عمليات قصف متكررة تطال مناطق مأهولة بالسكان.

وطالب المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم الوسطاء بالتحرك الفوري للضغط على الاحتلال لوقف خروقاته المتكررة.

ومساء أمس، استقبل مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة جثامين 54 شهيدا وعشرات الصناديق التي تضم أشلاء وأعضاء بشرية، وذلك بعد أن أفرج عنهم الاحتلال الإسرائيلي وسلمهم للصليب الأحمر الدولي.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة بالتعاون مع الجهات واللجان، تمهيدا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأهالي.

واليوم الخميس، يتواصل فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة في الاتجاهين، لليوم الخامس على التوالي.

ووصل 25 شخصا من العائدين الفلسطينيين لقطاع غزة وذلك عبر معبر رفح البري إلى مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوب القطاع بعد إتمام علاجهم في مصر، وفقا للغد.