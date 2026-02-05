سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 5-2-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب في مصر انخفض بنحو 70 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 4-2-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 5-2-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7585 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6635 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5690 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4425 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3160 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 235855 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 53080 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.68% إلى نحو 4980 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.