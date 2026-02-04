يحمي القلب ويحارب السرطان.. ماذا يفعل عصير الجزر والبرتقال بجسمك؟

يعتبر مزيج عصير الجزر والبرتقال واحدا من المشروبات الطبيعية التي تجمع بين الطعم المنعش والقيمة الغذائية العالية، فهذا العصير يمد الجسم بجرعة قوية من الفيتامينات والمعادن، أبرزها فيتامينا A وC، إلى جانب البوتاسيوم ومضادات الأكسدة، ما يجعله خيارا صحيا ينصح بإدراجه ضمن الروتين اليومي.

لكن ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت عصير الجزر مع البرتقال بانتظام؟

ترطيب فعال للجسم

يحتوي هذا العصير على نسبة عالية من الماء، إضافة إلى أملاح معدنية مثل البوتاسيوم والصوديوم، التي تساعد الجسم على امتصاص السوائل والاحتفاظ بها، لذلك يعد مشروبا مثاليا بعد التمارين الرياضية، حيث يعوض الجسم السوائل المفقودة ويدعم تعافي العضلات بفضل خصائصه المضادة للأكسدة، بحسب موقع هيلث.

تقوية الجهاز المناعي

يمد البرتقال الجسم بفيتامين C، بينما يوفر الجزر البيتا كاروتين الذي يتحول إلى فيتامين A، وكلاهما عنصران أساسيان لدعم المناعة، فهما يساعدان على حماية الخلايا من التلف، وتنشيط خلايا الدم البيضاء، وتنظيم الاستجابة المناعية، فضلا عن تقليل الالتهابات وتعزيز قدرة الجسم على مقاومة العدوى.

نضارة البشرة وحمايتها

يساعد العصير في تحسين صحة الجلد من الداخل، إذ يدعم إنتاج الكولاجين المسؤول عن مرونة البشرة، ويساعد في تجديد خلاياها والتقليل من التصبغات، كما تعمل مضادات الأكسدة على حماية الجلد من آثار أشعة الشمس الضارة وتأخير ظهور علامات التقدم في السن.

دعم صحة العينين

يلعب فيتامين A دورا محوريا في الحفاظ على سلامة القرنية وتعزيز الرؤية، خصوصا في الإضاءة الضعيفة، وتشير الأبحاث إلى أن فيتاميني A وC قد يساعدان في تقليل خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.

حماية القلب والشرايين

يساعد البوتاسيوم الموجود في العصير على تنظيم ضغط الدم من خلال إرخاء الأوعية الدموية، بينما تقلل مضادات الأكسدة من الإجهاد التأكسدي، ما يساهم في الوقاية من تصلب الشرايين وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

تقوية العظام

يعمل البوتاسيوم على تقليل فقدان الكالسيوم من العظام، كما يحتوي الجزر على فيتامين K الضروري لبناء العظام وتجديد خلاياها، وفي حال كان العصير مدعما بالكالسيوم أو فيتامين D، فإنه يوفر دعما إضافيا للوقاية من هشاشة العظام.

المساعدة في التحكم بالوزن

يحتوي العصير على مركبات تساهم في تحسين عملية التمثيل الغذائي وتحويل السكريات إلى طاقة، ما قد يدعم التوازن الأيضي ويساعد على إدارة الوزن عند تناوله باعتدال ضمن نظام غذائي صحي.

تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان

أظهرت أبحاث أن تناول الجزر بانتظام قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بعدد من السرطانات، مثل سرطان الدم، في حين يرتبط فيتامين C والمركبات النباتية في البرتقال بتقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة.

