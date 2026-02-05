البيت الأبيض: المحادثات الأمريكية الإيرانية ستُعقد الجمعة في عمان



وكالات

قال مسؤول في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة ستعقد محادثات مع إيران حول برنامجها النووي الجمعة في عُمان، بعد ورود تقارير تفيد بأن المفاوضات على وشك الانهيار بسبب خلافات على صلة بمكان اللقاء وصيغته.

وجاء التأكيد الأمريكي الأربعاء بعيد إعلان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن اللقاء سيُعقد في مسقط.



كان مسؤولون رجّحوا في وقت سابق من الأسبوع عقد المحادثات في تركيا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، إنه يتعين على المرشد الإيراني أن يكون قلقا للغاية ونحن نتفاوض مع إيران.

وأضاف ترامب في تصريحاته، أنه سَمِع أن إيران تحاول إعادة برنامجها النووي، مؤكدا أن الولايات المتحدة سترسل المقاتلات مرة أخرى إذا قامت إيران بذلك.

واعتبر ترامب، أن السلام لم يكن ليتحقق في الشرق الأوسط دون تدمير القدرات النووية الإيرانية، مضيفا أن أمريكا تدعم المحتجين في إيران وأن البلاد في حالة فوضى.

وأضاف: "حذرنا الإيرانيين من مغبة بناء منشأة نووية جديدة"، بعد أن اكتشفنا أنهم كانوا يفكرون في بناء موقع نووي جديد في منطقة أخرى.

وقال ترامب، إن الإيرانيين حاولوا الوصول إلى موقع نووي دمرناه ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك، وفقا للغد.